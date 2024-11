Europa z nowym rekordem. Chodzi o wyjątkowo odporne paliwo dla reaktora

W toku ostatnich eksperymentów naukowcy skupili się na prętach paliwowych w elektrowni jądrowej Gösgen w Szwajcarii. Łącznie odbyły się cztery cykle operacyjne, po dwanaście miesięcy każdy. Ostateczny rezultat obejmował opracowanie szeregu rozwiązań, które będą miały przełożenie na dostępność wydajnych, a zarazem bezpiecznych rozwiązań z zakresu energetyki.

Jak wyjaśniają przedstawiciele Framatome, bardzo zachęcające wyniki odnotowano już pod koniec trzech poprzednich cykli z udziałem pełnowymiarowych ołowianych prętów paliwowych z powłoką chromową. Teraz takie doniesienia zostały natomiast w pełni potwierdzone. Same pręty zostaną zamontowane po raz kolejny: na piąty już cykl operacyjny.

Co wyróżnia tę technologię? Pręty zamontowane w reaktorze Gösgen składają się z zaawansowanej powłoki chromowej połączonej z powłoką ze stopu cyrkonu M5Framatome. W niektórych wariantach takowe są połączone z peletkami paliwowymi UO2, podczas gdy w innych z peletkami paliwowymi wzbogaconymi chromem UO2.

Paliwo cechujące się wyższą odpornością powinno nie tylko zwiększać bezpieczeństwo reaktorów, ale również zapewniać im wyższą wydajność

Wdrożone rozwiązania sprawiają, iż w reaktorach występuje wyższa tolerancja paliwa. Poza tym w grę wchodzą ulepszenia w zakresie wydajności i ekonomii takiego urządzenia. Z jednej strony te paliwa przyszłości zwiększają bezpieczeństwo reaktorów lekkowodnych, natomiast z drugiej poprawiają wydajność elektrowni.

Jeśli chodzi o konkretne aspekty przyczyniające się do ograniczenia stopnia awaryjności, to istotną rolę odgrywają w tym zakresie materiały obniżające gromadzenie się wodoru. Poza tym poprawiona zostaje retencja produktów rozszczepienia, a zwiększona – odporność na promieniowanie, korozję czy wysokie temperatury. Powinno więc to mieć zdecydowanie korzystny wpływ na cały sektor, zapewniając postępy względem paliw z dwutlenku uranu i osłoną z cyrkonu. Czekamy na dalsze efekty.