W Chinach produkują paliwo przyszłości na imponującą skalę. Można je spalać do woli

Niestety, pod kątem wydajności samej produkcji oraz kosztów całego procesu wypada on nieco gorzej. A w zasadzie wypadał, ponieważ inżynierowie związani z chińską Shuangliang Group osiągnęli niedawno świetne rezultaty. Jest to zasługą wykorzystywania największego na świecie elektrolizera alkalicznego. Za jego sprawą w ciągu godziny można wytworzyć kilkaset kilogramów paliwa wodorowego.

Urządzenie jest zaprojektowane tak, że z jego wykorzystaniem można przetwarzać 5000 metrów sześciennych wody na godzinę. Proces obróbki jest przy tym wysoce energooszczędny, ponieważ wymaga mniej niż 43,09 kWh energii elektrycznej na kilogram. To genialne liczby, a jeśli w praktyce chiński elektrolizer sprawdzi się równie imponująco, to będziemy mogli mówić o największej i najwydajniejszej tego typu maszynie na całym świecie.

Godzinowa produkcja wodoru na poziomie 180 kilogramów gazu to wspaniały widok, o czym najlepiej świadczy fakt, iż inny liczący się tego typu instrument – zlokalizowany na terenie Hiszpanii i zbudowany przez niemiecką firmę Nordex SE – dostarcza około 10 kg wodoru na godzinę i zużywa przy tym mniej niż 50 kWh energii na kg.

Projekt chińskiego elektrolizera alkalicznego wykorzystuje skoncentrowane płynne elektrolity, łącząc je z porowatą nieorganiczną przeponą i elektrodami. Kiedy rozpoczyna się działanie takiego urządzenia, to elektrolity są przepuszczane między elektrodami i rozdzielane na poszczególne gazy składowe. W pewnym momencie przez elektrolit jest przepuszczany prąd elektryczny.

Paliwo wodorowe produkowane z wykorzystaniem nowego chińskiego elektrolizera alkalicznego zapewnia rekordową wydajność i możliwość działania na dużą skalę

I to właśnie na tym etapie dochodzi do rozdzielenia wody na tlen i wodór. Tlen jest nieszkodliwy dla środowiska – w odróżnieniu od gazów pokroju metanu czy dwutlenku węgla – natomiast wodór nadaje się do magazynowania i transportu, a później także spalania w celu uzyskania energii.

Jako że proponowane przez Chińczyków podejście może sprawdzić się w produkcji wodoru na dużą skalę, to taka technologia wypada szczególnie kusząco. Pozyskiwany w ten sposób wodór mógłby później służyć na wiele sposobów – i to nie tylko w formie paliwa, ale również bazy dla substancji chemicznych o przydatnych dla przemysłu właściwościach. Dodajmy do tego rozwijające się możliwości przechowywania wodoru, a faktycznie będziemy mogli mówić o paliwie przyszłości. Chińczycy mogą odegrać wielką rolę w jego popularyzacji.