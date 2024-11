Nowy rekord świata szybkości pamięci RAM. Osiągnięto nieziemski wynik

Nowe pamięci RAM dają duże pole do popisu. Moduły DDR5 są same w sobie niezwykle szybkie, jednak podkręcanie może sprawić, że staną się jeszcze szybsze. Ale mało kto spodziewał się, że zostanie osiągnięty taki właśnie wynik.

Jaki jest nowy rekord RAM?

Amerykański overclocker o nicku AKM wykorzystał zestaw, na który składały się płyta główna ASRock Z890 Taichi OFC, procesor Intel Core Ultra 9 285K z rodziny Arrow Lake-S, chłodzony ciekłym azotem, a także 24 GB pamięci V-Color Manta Xfinity RGB z taktowaniem podstawowym 6,132 MHz. Tu zauważę, że płyta ASRock została stworzona z myślą o podkręcaniu i jest wyposażona w rozwiązania służące do tego celu. Sam procesor posiada również optymalizacje związane z wykorzystaniem możliwości pamięci DDR5.

AKM zdołał uzyskać doskonały wyniki 12 264 MT/s, notując opóźnienia CL 52-92-92-127. To wynik oficjalny, który trafił oczywiście na pierwszą pozycję rankingu HW Bot. Choć dla zwykłego użytkownika takie szybkości nie są potrzebne, rezultat pokazuje nam możliwości, jakie dają nam współczesne podzespoły. Oczywiście wynik ten zostanie kiedyś pobity, ale raczej później niż prędzej.

Z ciekawości sprawdziłem koszt zestawu, jakiego użył AKM. Cena za ASRock Z890 Taichi OFC to obecnie 2399 zł, Intel Core Ultra 9 285K to wydatek 2899 zł, a sama pamięć – ok. 1500 zł. Razem daje nam to ok. 6800 zł.