Wyciek specyfikacji PS5 Pro ujawnia 2 dodatkowe GB pamięci RAM DDR5. To bardzo dobra informacja dla graczy

PS5 Pro ma oferować o 67% większą moc obliczeniową niż podstawowy PS5 pod względem surowych wyników TFLOPS. Według Sony przekłada się to na średnio o 45% szybsze renderowanie obrazu, a więc zapewnia płynniejszą rozgrywkę. A dodatkowa pamięć pozwoli na jeszcze lepsze osiągnięcia.

Co da więcej RAM-u w PS5 Pro?

Zdecydowanie fakt, że Sony dodało 2 GB pamięci RAM DDR 5 do specyfikacji, jest niespodzianką. Prawdopodobnie pamięć ta będzie zarezerwowana dla systemu operacyjnego, aby twórcy gier mogli w pełni wykorzystać 16 GB pamięci GDDR6 w rzeczywistych grach. Poza tym strzałem w dziesiątkę może być PlayStation Spectral Super Resolution. Jest to korzystający ze sztucznej inteligencji upscaling opracowany przez Sony. Według deweloperów The First Descendant, może on dorównać jakości dowolnego upscalera, w tym NVIDIA DLSS.

Cóż – wszystko zapowiada się pięknie, ale jak jest naprawdę? W praktyce przekonamy się o tym już we czwartek, kiedy to PS 5 Pro do sprzedaży. Konsola korzysta ze specjalnie przygotowanego procesora AMD RyzenTM “Zen2” (8 rdzeni) oraz grafiki AMD Radeon. Na PS5 Pro można grać nie tylko w produkcje na PS5, ale także w ponad 8500 gier na PS4 dzięki kompatybilności wstecznej. W chwili obecnej PS5 Pro można nabyć w przedsprzedaży. Cena konsoli w Polsce to 3499 zł.

Czytaj też: To już 30 lat, odkąd mamy na rynku PlayStation! Z tej okazji pojawia się coś specjalnego