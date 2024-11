Ustawili panele słoneczne w pionie. Czy taka fotowoltaika ma w ogóle sens?

Czy panele słoneczne w pionie mają sens?

Co stanie się z siecią energetyczną, gdy zostanie ona znacznie rozszerzona o identyczne instalacje fotowoltaiczne, które generują prąd głównie w południe? Ano to, co dręczy nawet Polskę w chwilach nadpodaży energii elektrycznej w okresie letnim, czyli “zbyt dużo prądu w sieci”, do czego dochodzi w godzinach popołudniowych. Dlatego też popularność mogą zdobyć instalacje solarne, które nie dość, że zajmują niewiele miejsca, to generują energię wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebujemy, czyli o poranku i przed zachodem, czyli kiedy albo zbieramy się do pracy, albo po niej odpoczywamy. W tym właśnie sektorze postanowiła rozwinąć skrzydła firma Next2Sun z Niemiec, która realizuje teraz budowę nowej pionowej farmy słonecznej wzdłuż pasa startowego lotniska we Frankfurcie.

Tak się składa, że ta farma wiatrowa będzie flagowym projektem Next2Sun, a planowane ukończenie jej budowy przypada na początek 2025 roku. Finalnym efektem tych prac będzie instalacja około 37000 bifacjalnych paneli słonecznych o łącznej mocy 17,4 MWp, która zajmie około 30,8 hektara, choć jednocześnie same panele zacienią jedynie 1% tego obszaru, pozostawiając resztę terenu dostępną dla podstawowych celów. Tak się bowiem składa, że projekt obejmie rozłożenie paneli wzdłuż 2,8-kilometrowego pasa startowego, które finalnie będą generować około 17,4 GWh energii elektrycznej rocznie. Taka konstrukcja wspiera nie tylko infrastrukturę lotniska, ale również wpisuje się w cele klimatyczne portu, zakładające osiągnięcie neutralności węglowej do 2045 roku.

Pionowe instalacje fotowoltaiczne, ustawione w orientacji wschód-zachód, przeciwdziałają zjawisku energetycznej nadpodaży w godzinach popołudniowych, zapewniając bardziej równomierną produkcję energii w ciągu dnia. Chociaż tego typu instalacje nie mogą równać się z prądem generowanym przez tradycyjnie ustawione panele, to ich pionowa konfiguracja nadrabia ten brak zwiększoną wydajnością w godzinach porannych i popołudniowych. Innymi słowy, tego typu instalacje fotowoltaiczne zapewniają prąd wtedy, gdy ceny energii są na ogół wyższe w krajach o dużym udziale energii słonecznej. Nie są to jednak tradycyjne panele ustawione w pionie, a ich warianty dwustronne.

Dwustronne panele słoneczne różnią się od tych tradycyjnych tym, że generują energię elektryczną po obu stronach panelu, zwiększając tym samym swoją efektywność. Panele Next2Sun mają z kolei współczynnik bifacjalności przekraczający 90%, co zapewnia wyższą produkcję energii nawet w mniej sprzyjających warunkach. Wedle danych, roczne uzyski energetyczne pionowych systemów fotowoltaicznych mogą wynosić od 1100 do 1200 kWh na kWp, co jest o 5-10% wyższym wynikiem niż w przypadku tradycyjnych instalacji. Jeśli z kolei idzie o potencjał drzemiący w jednym hektarze ziemi z pionowymi modułami fotowoltaicznymi, to ten może zapewnić produkcję na poziomie około 350–500 kWp w zależności od wysokości i odstępu między panelami. Przykładowo wydajność 420 kWp osiągnie konfiguracja paneli o wysokości 3 metrów, które będą oddalone od siebie o 10 metrów.

Niemcy są już zresztą ewidentnie kilka kroków przed innymi państwami, jeśli idzie o rozpowszechnianie się paneli słonecznych, bo zgodnie z niemiecką ustawą EEG, projekty pionowej fotowoltaiki otrzymują premię w wysokości 2,5 eurocenta/kWh na cenach energii ustalanych na aukcjach. Dodatkowo projekty o powierzchni poniżej 2,5 hektara korzystają z uproszczonej procedury wydawania zezwoleń oraz obniżonych podatków od nieruchomości w porównaniu do tradycyjnych instalacji fotowoltaicznych. Tak właśnie nasi sąsiedzi budują energetyczną potęgę słoneczną, która jest dostępna nie tylko w południe, ale też o zmierzchu i świcie.