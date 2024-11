Podróż w czasie? Były pracownik Google twierdzi, że to kwestia pięciu lat

W kontekście rozważań o tym, jak powinna kształtować się przyszłość naszego gatunku, warto zwrócić uwagę na słowa autorstwa Raya Kurzweila, byłego pracownika Google. Dawny inżynier tego technologicznego giganta co jakiś czas zabiera głos w sprawie kwestii rodem z science fiction. Jego zdaniem już w ciągu kilkudziesięciu następnych miesięcy ludzkość doświadczy czegoś, co będzie można określić mianem cofania się w czasie.

Ale jeśli wyobrażacie sobie maszynę rodem z serii Powrót do przyszłości, pozwalającą na skakanie po różnych liniach czasowych, to niestety będziemy musieli was zmartwić. Zdaniem Kurzweila wizja podróży w czasie, o której mówi, odnosi się do zjawiska określanego czasem mianem prędkości ucieczki długowieczności.

W jego ramach pozostała oczekiwana długość życia – a więc nie ta sugerowana w momencie narodzin – zostaje wydłużona bardziej aniżeli czas, który upływa. Wyobraźmy sobie, że w danym roku dochodzi do bardzo znaczącego postępu w medycynie, dzięki któremu oczekiwana długość życia na przestrzeni dwunastu miesięcy zwiększa się o dłuższy czas, niż ten, który minął.

Koncepcja określana mianem prędkości ucieczki długowieczności nie jest może klasyczną podróżą w czasie, ale to prawdopodobnie najbliższy jej motyw

Jak sugeruje Kurzweil, ludzkość osiągnie prędkość ucieczki długowieczności do 2029 roku. Innymi słowy, po 2029 roku będziemy zyskiwać ponad rok na przestrzeni dwunastu miesięcy. Fizycznie nie cofniemy się może w czasie, ale w pewnym sensie będzie on dla nas płynął wolniej. Były pracownik Google dodaje, że tak nieodległy proponowany przez niego termin jest podyktowany przede wszystkim znaczącymi postępami w świecie medycyny, które w bardzo szybkim tempie zwiększają oczekiwaną długość życia przeciętnego człowieka.

Zarazem nie należy mylić opisywanego fenomenu z wizją osiągnięcia nieśmiertelności. Oczywiście nie da się jednoznacznie wykluczyć takiego scenariusza, ale nic we wszechświecie nie wydaje się wieczne. Z tego względu ludzkość zapewne będzie mogła żyć dłużej, być może przenosząc swoją świadomość poza biologiczne korpusy, ale to już prawdziwe gdybanie niemające konkretnego pokrycia w rzeczywistości.

Co ciekawe, Kurzweil już niejednokrotnie udowodnił, iż ma świetne rozeznanie w tym, jak rozwija się ludzkość. Dzięki temu udało mu się przewidzieć kilka ważnych aspektów, takich jak chociażby rozwój WiFi, technologii przetwarzania w chmurze czy też porażkę człowieka z komputerem podczas gry w szachy. Z tego względu warto zwrócić uwagę na jego słowa dotyczące podróży w czasie – choć niekoniecznie tych, które od razu przychodzą nam na myśl w czasie rozmyślań na ten temat.