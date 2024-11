Nie tylko wiatraki i panele słoneczne. Tak produkujemy czysty prąd w Polsce

Nowa biogazownia rolnicza w Półwsi – krok w stronę zielonej przyszłości

Polska Grupa Biogazowa (PGB), należąca do koncernu TotalEnergies, uruchomiła swoją 20. biogazownię w Polsce o nazwie Bagdad. Ta najnowsza inwestycja powstała w miejscowości Półwieś, czyli w województwie warmińsko-mazurskim i stanowi ważny krok w rozwoju energetyki odnawialnej w kraju. W skali roku jest w stanie wygenerować 8,3 GWh energii elektrycznej oraz 8 GWh ciepła, odpowiadając na potrzeby około 3 tysięcy gospodarstw domowych. Wszystko to przy zapewnianiu efektywnego sposobu zagospodarowywania odpadów organicznych, które w procesie są przekształcane w biometan oraz poferment, czyli naturalny nawóz bogaty w azot, potas i fosfor.

Biogazownia przyczynia się więc do ochrony środowiska na dwa sposoby, zmniejszając emisję dwutlenku węgla oraz wspierając zrównoważone rolnictwo. Dodatkowo, dzięki procesowi kogeneracji, biogazownia oferuje usługę suszenia drewna, a to akurat jest szczególnie istotne w regionie warmińsko-mazurskim. Tam bowiem branża drzewna odgrywa kluczową rolę, co sprawia, że biogazownia wspiera działalność m.in. lokalnych stolarni czy producentów mebli, wzmacniając tym samym gospodarkę regionu.

Rozwój biogazowni wpisuje się w cele unijnego planu REPowerEU, który zakłada zwiększenie produkcji biometanu w państwach członkowskich do 35 mld m³ rocznie do 2030 roku. Nie mamy się w tej kwestii czego wstydzić, bo Polska, zajmująca piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem potencjału produkcji biogazu, może osiągnąć poziom produkcji 3,3 mld m³ rocznie. Zrealizowanie tego celu wymaga jednak dalszych inwestycji oraz odpowiedniego wsparcia regulacyjnego, a to akurat coś, na czym powinno zależeć polskim firmom i władzom, bo biogazownie oprócz produkcji energii elektrycznej i ciepła, wspierają lokalne społeczności, tworząc nowe miejsca pracy i wykorzystując odpady organiczne jako surowce energetyczne.

Wspomniana Polska Grupa Biogazowa działa z kolei od 2017 roku i obecnie posiada 20 biogazowni o łącznej mocy 21 MW. Firma ciągle rozwija swoje projekty i czyni kolejne inwestycje, na co wskazuje fakt, że w fazie zaawansowanych prac znajduje się aktualnie około 50 inwestycji, a kolejne kilkadziesiąt jest planowanych.