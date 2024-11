Home Tech Prime Video wprowadza funkcję, którą będą chciały mieć wszystkie liczące się platformy VoD na świecie

Nie wiem jak wy, ale ja już średnio ogarniam wszystkie subskrybowane serwisy VoD i zamieszczane w nich treści. Wpadłem w tradycyjną pułapkę obfitości, a zatem nie jestem w stanie przerobić dostępnej w nich oferty, a mimo to co miesiąc za nie płacę, więc to trochę bez sensu. Czy coś może mnie z tego limbo wyciągnąć albo chociaż pomóc w efektywności oglądania? Na pewno po dłuższej przerwie trudno jest mi wrócić do konkretnego serialu, bo już średnio pamiętam o co w nim chodziło. Prime Video od Amazonu znalazł na to pewien pomysł. Skoro mamy 2024 rok, nie mogło się obejść bez wykorzystania sztucznej inteligencji.