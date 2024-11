Pokazali przyszłość europejskiego myśliwca. Eurofighter Typhoon czeka rewolucja

Eurofighter Typhoon i jego przyszłość walki elektronicznej w powietrzu

20 listopada 2024 roku konsorcjum EuroDASS, w skład którego wchodzą Leonardo, ELT Group, Indra i Hensoldt, zaprezentowało najnowszy system walki elektronicznej (EW) zaprojektowany specjalnie dla myśliwca Eurofighter Typhoon. Ten zaawansowany system, opracowany we współpracy konsorcjum z firmą BAE Systems, ma na celu zapewnienie Typhoonowi przewagi na współczesnych polach walki aż do lat 60. XXI wieku i nawet dłużej. Ma bowiem zwiększyć świadomość sytuacyjną pilota, a do tego zdolność przetrwania maszyny i to bez potrzeby modyfikacji strukturalnych.

Ten nowy system wprowadza przełomowe funkcje, takie jak cyfrowa pamięć częstotliwości radiowych (DRFM) do zaawansowanej charakterystyki zagrożeń oraz wysokowydajny zasobnik do elektronicznego ataku na misje typu Suppression of Enemy Air Defence (SEAD). Takie szerokopasmowe środki przeciwdziałania z aktywną anteną skanowaną elektronicznie (AESA), charakteryzujące się większym zasięgiem i mocą, mają znacząco wzmocnić zdolności obronne Typhoona. Zwłaszcza że nowy system zastępuje długo użytkowany, a tym samym przestarzały, bo ponad 30-letni już system Praetorian Defensive Aids Sub-System (DASS), który chronił samoloty przed zagrożeniami radarowymi i pociskami naprowadzanymi na podczerwień.

Rozwój nowego systemu obejmował szeroko zakrojone testy na każdym etapie. Faza koncepcyjna „Praetorian eVolution” stworzyła fundamenty, a próby w locie w 2023 roku potwierdziły potencjał kluczowych rozwiązań, takich jak cyfrowe odbiorniki i rozszerzenia pasma działania systemu. Do 2024 roku jego testy operacyjne na Typhoonie wykazały zdolność tego rozwiązania do skutecznego przeciwdziałania różnorodnym zagrożeniom w warunkach rzeczywistych i oto system dostał zielone światło na kolejny etap integracji.

Nowa architektura opiera się na zaawansowanym przetwarzaniu danych. Szybki transfer danych dostarcza sygnały do centralnego ośrodka przetwarzania, co z kolei pozwala na jednoczesne wykrywanie, priorytetyzację i neutralizowanie wielu zagrożeń. Dzięki Cognitive Electronic Warfare (CEW) wspieranemu przez sztuczną inteligencję, system dynamicznie dostosowuje się do nieprzewidywalnego charakteru współczesnych zagrożeń, zapewniając niezrównaną elastyczność operacyjną.

W ostatnim czasie Eurofighter Typhoon trafił w światło medialnych reflektorów z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że został ulepszony poprzez instalację nowego radaru ECRS Mk 2 typu Active Electronically Scanned Array (AESA), który rewolucjonizuje zdolności Typhoona, zwiększając jego potencjał i rolę obok brytyjskich myśliwców F-35B. Drugą okazję do wspomnienia o tych myśliwcach stanowiła wzmianka o wielozadaniowym myśliwcu Tempest, a więc maszynie szóstej generacji, która ma szanse odmienić raz na zawsze spojrzenie na te samoloty bojowe.