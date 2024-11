Po 100 latach trzeba zmienić podręczniki od chemii. Reguła Bredta obalona!

Wspomniany naukowiec stwierdził w ubiegłym stuleciu, iż cząsteczki nie mogą mieć podwójnego wiązania węgiel-węgiel na połączeniu pierścieniowym dwucyklicznej cząstki. Takowe miałyby natomiast powstawać w odpowiednio dużych układach, a chemicy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles postanowili przekonać się, ile jest w tym prawdy.

Rezultaty przeprowadzonych przez nich badań były naprawdę zaskakujące, gdyż reguła Bredta najwyraźniej wcale nie musi występować. Daje to nadzieję na istotne postępy między innymi w badaniach poświęconych tworzeniu nowych leków. Kulisy działań naukowców ze Stanów Zjednoczonych zostały zaprezentowane na łamach Science.

Członkowie zespołu badawczego wyjaśniają, że znaleźli sposób na to, aby złamać regułę Bredta. To przełomowe stwierdzenie, wszak do tej pory panowało przekonanie, jakoby podwójne wiązania nie mogły występować w określonych pozycjach na cząsteczkach organicznych, lecz przedstawiciele Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles wykazali, że nie jest to prawdą. Wspomniane molekuły składają się głównie z węgla, w efekcie czego mają konkretny kształt i konfigurację.

Reguła Bredta została zaprezentowana światu w 1924 roku. Potrzeba było aż stu lat, aby zebrać dowody ją podważające

Oczywiście nie rzucili słów na wiatr, lecz przeprowadzili eksperymenty demonstrujące ten fenomen w praktyce. Mówiąc krótko: wykazali, iż potrafią tworzyć cząsteczki, które nie przestrzegają reguły Bredta. To z kolei otwiera szereg możliwości, z najważniejszą na czele: dodatkowymi opcjami z zakresu badań farmaceutycznych i tworzenia nowych leków.

Autorzy nowych badań skupili się na olefinach składających się z wodoru i węgla z podwójnym wiązaniem na linii węgiel-węgiel. Stosuje się je – poza wspomnianymi już kwestiami medycznymi – na potrzeby produkcji tworzyw sztucznych, detergentów i klejów. W przypadku leków ostatnie postępy są szczególnie istotne, gdyż reguła Bredta w największym stopniu ograniczała właśnie tę dziedzinę.

Sami zainteresowani wyjaśniają, że stworzyli coś, co określili mianem olefin anty-Bredta. Zauważają, iż pokazuje to brak sensu wynikający z istnienia pewnych zasad uważanych przez długi czas za całkowicie niepodważalne. W tym przypadku takie przekonanie utrzymywało się aż przez sto lat. Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie poczynionych postępów na praktyczne potrzeby – z projektowaniem leków na czele.