Studenci zbudowali rakietę. Pobiła rekord wysokości podczas lotu

W 2024 roku można ponownie poczuć się jak u progu prawdziwej ery kosmicznej. Na całym świecie powstają coraz to nowe, coraz to większe i coraz silniejsze rakiety, które w przyszłości będą wynosić coraz więcej ładunków w przestrzeń kosmiczną. Okazuje się jednak, że tak trudnego zadania, jakim jest konstruowanie, budowa i testowanie rakiet nie biorą się jedynie agencje kosmiczne i komercyjni operatorzy, ale nawet studenci. Co więcej, tworzone przez nich rakiety biją rekord za rekordem.