Revolut wychodzi z wirtualnego portfela. Duże plany na 2025 rok, w tym własna sieć bankomatów

Sporo się zmieniło od czasu, kiedy Revolut zawitał pierwszy na mój telefon w postaci aplikacji, a w portfelu rozgościła się ich karta. Brytyjski fintech założony w 2015 roku w Londynie tylko w Polsce dorobił się solidnej grupy 4 mln użytkowników, a na całym świecie ma ich już 50 mln. Z tej okazji w Londynie odbyła się w ostatni weekend duża impreza pod nazwą The Revolutionaries i to w jej trakcie uchylono rąbka tajemnicy odnośnie ambitnych planów na 2025 rok. Wśród wielu nowości znalazła się jedna, która może nieco zaskakiwać, biorąc pod uwagę mocno wirtualny charakter działalności – własna sieć bankomatów. Co jeszcze proponuje nam na przyszłość Revolut?