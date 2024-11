Na tę nowość w Revolut czekali wszyscy. Transakcje staną się wygodniejsze

Revolut wprowadza BLIKA

BLIK to naprawdę świetny wynalazek, który uczynił płatności bezgotówkowe jeszcze lepszymi i wygodniejszymi. Na początku korzystaliśmy z niego w sieci, a potem funkcjonalności zostały znacznie rozszerzone, dzięki czemu teraz możemy płacić BLIKIEM w sklepach i wypłacać w ten sposób środki z bankomatu. O wielkiej popularności tej metody płatności w naszym kraju świadczy fakt, że obecnie korzysta z niej około 17 mln użytkowników.

Już jakiś czas temu Revolut ogłosił, że wprowadzi do swojej aplikacji płatności BLIK, ale klienci musieli na to trochę poczekać. Na szczęście poinformowano właśnie, że ten czas w końcu nastąpił i klienci mogą już płacić w ten sposób praktycznie we wszystkich polskich sklepach on-line i w coraz większej liczbie terminali płatniczych w sklepach stacjonarnych. Stale zwiększa się też liczba zagranicznych platform zakupowych, na których także można korzystać z BLIKA. Dodatkowo można też wypłacać gotówkę w ponad 20 tys. bankomatach w Polsce.

Revolut niczego nie komplikuje, więc BLIK w aplikacji działa tak samo, jak w innych apkach bankowych. Na ekranie głównym pojawi się specjalna ikona płatności i kiedy będziemy chcieli pozyskać kod, wystarczy na nią kliknąć i już nam się wyświetli. Następnie wpisujemy go podczas płatności w sieci, na terminalu płatniczym czy w bankomacie, a ostatnim krokiem jest już zatwierdzenie transakcji w aplikacji. Revolut będzie też wysyłał specjalne powiadomienie z prośbą o akceptację, więc nawet jeśli zamkniemy aplikację, nic nam nie umknie.

Nowość jest już wdrażana w aplikacji Revolut, jednak finetech nie udostępnił jej od razu wszystkim. Część klientów powinna uzyskać dostęp do BLIKA jeszcze dzisiaj, a reszta w przeciągu kolejnych tygodni. Trzeba więc uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości i sprawdzić, czy na pewno mamy zaktualizowaną aplikację.