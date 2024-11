Na ten rower czekałeś. Z nowym Uproc Evo:X podbijesz każdą górę

Nowy rower Flyer Uproc Evo:X: to obietnica wielkiej przygody

Według firmy Flyer zaprezentowane właśnie rowery Uproc Evo:X na nowy rok modelowy mają oferować “dynamiczną jazdę w każdych warunkach terenowych” niezależnie od doświadczenia rowerzysty. Przyczynia się do tego rama z włókna węglowego, stosunkowo niska waga, jak na tego typu model (rzędu 24 kg) czy jeszcze lepiej dopracowana geometria i wydłużony rozstaw osi, które to zapewniają płynniejszą, bardziej stabilną jazdę na wyboistym terenie. Jeśli z kolei idzie o komfort, to do amortyzacji, Uproc Evo:X wykorzystuje przedni widelec o skoku 180 mm oraz tylny amortyzator czterozawiasowy o skoku 170 mm. Taki zestaw łagodzi jazdę po nierównym terenie, zapewniając płynniejsze doświadczenia na wymagających szlakach i poprawiając prowadzenie roweru na nawet największych nierównościach.

W sercu Uproc Evo:X znajduje się silnik Bosch Performance Line CX, zapewniający moment obrotowy 85 Nm i wspomaganie pedałowania aż do 340% do prędkości 25 km/h. Zasila go z kolei akumulator Bosch PowerTube 800 Wh, zapewniając z całą pewnością okazały, ale jakkolwiek niewskazany zasięg na jednym ładowaniu, którego można dodatkowo rozszerzyć 250-Wh opcjonalnym akumulatorem. Wszystkie dane na temat roweru można z kolei podejrzeć na poziomie minimalistycznego kontrolera, który jest zintegrowany z górną rurą ramy, na pilocie kierownicy czy w aplikacji towarzyszącej.

Nowe modele enduro od Flyer są wyposażone w układ kół typu mullet, co oznacza, że ich przednie koło jest większa (29 cali), a tylne mniejsze (27,5 cali). Wokół obu owijają się opony Onza Aquila GRC, ale to sama różnica wielkości jest najważniejsza, bo taki układ poprawia przyczepność i kontrolę, umożliwiając tym samym pewniejsze pokonywanie ostrych zakrętów i trudnych sekcji trasy. Konfigurację uzupełniają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano z czterotłoczkowymi zaciskami i tarczami 220/203 mm oraz 12-biegowy zestaw przerzutek Shimano.

Wiemy, że seria Uproc Evo:X od Flyer oferuje dwa główne modele na rok 2025, z czego oba różnią się głównie zawieszeniem, zestawem przerzutek i specyfikacją hamulców. Ich cena zaczyna się od 8300 euro, a do sklepów trafią dopiero w styczniu następnego roku.