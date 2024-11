Znamy ceny i dostępność Samsunga Galaxy Ring

Galaxy Ring trafia do sprzedaży

Samsung Galaxy Ring wyceniony został na 1849 zł niezależnie od rozmiaru. Pierścień można już zamawiać przez stronę Samsunga – jeśli znamy rozmiar, można to zrobić od razu, a jeśli nie, można najpierw zamówić zestaw niezbędny do ustalenia właściwej średnicy urządzenia i na tej podstawie dokonać wyboru – klient ma na to 14 dni, a zestaw jest bezpłatny.

Czas wysyłki pierścieni ze sklepu Samsunga to 1-2 dni robocze, przy czym strona informuje o ograniczonej dostępności towaru. Nie trzeba jednak się ograniczać do sklepu firmowego, gdyż Galaxy Ring można też zamówić z dostawą na następny dzień roboczy w sieci elektromarketów Media Expert i RTV Euro AGD – tu jednak wymagana jest dokładna znajomość rozmiaru.

Co ciekawe jednak obie sieci raportują dostępność pierścieni także w sklepach stacjonarnych – co prawda raczej tych większych. Można zatem choćby dziś zajrzeć do jednego z nich, sprawdzić, czy jest odpowiedni rozmiar, a ostatecznie także kupić Galaxy Ring sobie w prezencie.

Chętnym do zakupu przypominamy: Samsung Galaxy Ring wymaga do prawidłowego działania sparowania ze smartfonem Samsung Galaxy z Androidem 11 lub wyższym, mającym minimum 1,5 GB RAM oraz z zainstalowaną aplikacją Samsung Health.

Zobacz też: Galaxy S25 Slim nadchodzi! Samsung szykuje odpowiedź na iPhone’a 17