Samsung ruszył z promocjami na Black Friday — prezenty i zniżki na nowy sprzęt

Kup tablet Galaxy i odbierz prezent od Samsunga

Jeśli zastanawialiście się nad zakupem tabletu od Samsunga, to dobry moment, bo przy okazji możecie zgarnąć dodatkowy prezent. Firma przygotowała promocyjne oferty na modele z różnej półki — od budżetowej serii Galaxy A9 przez flagowe modele Galaxy Tab S9 i Tab S10. Decydując się na zakup poniższego urządzenia na oficjalnej stronie producenta, możecie otrzymać:

Czytaj też: Właściciele starszych Galaxy Watch doczekali się wielkiej aktualizacji One UI 6

Etui Book Cover – przy zakupie tabletu z serii Galaxy A9 lub A9+. Tablet należy kupić do 1 grudnia, a następnie aktywować urządzenie do 8 grudnia. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularzu, dostępnego po zalogowaniu się w aplikacji Samsung Members (do 15 grudnia).

Słuchawki Galaxy Buds FE oraz opaski Galaxy Fit3 – te prezenty przygotowano dla osób, które kupią Galaxy Tab S9, S9+ lub Tab S9 FE. Na zakup wybranego modelu macie czas do 8 grudnia, a aktywacja sprzętu musi zostać zrobiona do 15 grudnia. Potem do 22 grudnia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samsung Members.

Etui z klawiaturą Book Cover Keyboard z klawiszem Galaxy AI – ten gratis otrzymamy po zakupie flagowego tabletu Galaxy Tab S10+ lub Galaxy S10 Ultra. Tutaj mamy więcej czasu, bo do 8 grudnia, jednak termin aktywacji mija 15 grudnia. Do 22 grudnia należy natomiast wypełnić formularz zgłoszeniowy w Samsung Members.

Czytaj też: Specyfikacja Galaxy S25 może wiele osób rozczarować

Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza w ciągu 30 dni Samsung wyśle wam przygotowany gratis. Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest na stronie https://www.samsung.com/pl/offer/black-friday/.

Tablety to nie wasza bajka? Nie ma sprawy, bo Samsung ma jeszcze jedną interesującą ofertę. Dla tych, którzy planują zakup jednego z flagowych smartfonów Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 lub Galaxy S24, S24 FE, S24+ lub S24 Ultra, przygotowano specjalną zniżkę na jeden z najnowszych sprzętów firmy – inteligentny pierścień Galaxy Ring. W ramach promocji, kupując jeden z najnowszych flagowych smartfonów Galaxy na samsung.com, otrzymujemy 350 zł zniżki na zakup Galaxy Ring. By skorzystać z oferty, należy jednocześnie kupić oba produkty do 1 grudnia.