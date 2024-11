One UI 6 Watch trafia na kolejne smartwatche. Te modele Galaxy Watch dostaną sporo nowości

One UI 6 Watch oparty na Wear OS 5 trafia na kolejne smartwatche Samsunga

Najnowsza wersja oprogramowania dla zegarków od Google’a została zaprezentowana w maju na Google I/O, choć zadebiutowała dopiero wraz z Galaxy Watch 7 i Watch Ultra, którzy już od dawna mogą też korzystać z One UI 6 Watch i wszystkich przygotowanych przez Samsunga udoskonaleń. Niestety w przypadku starszych modeli na aktualizacje trzeba było trochę poczekać. Pod koniec października stabilną wersję wdrożono na zeszłorocznych smartwatchach, choć na początku tylko dla uczestników testów beta. Teraz natomiast jest już dostępna dla wszystkich. Natomiast w nadchodzących dniach i tygodniach trafi również na pokład Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch FE. Jak zwykle wszystko zależy od regionu, więc niektórzy muszą uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości.

Jest to naprawdę spore uaktualnienie, w ramach którego Samsung wprowadza sporo nowości. Wiele zmian dotyczy oczywiście funkcji zdrowotnych. Entuzjaści zdrowego trybu życia będą mogli korzystać z funkcji „Wynik energetyczny”, która zapewnia całościowy obraz kondycji fizycznej i psychicznej użytkownika poprzez analizę takich atrybutów, jak sen, aktywność i parametry pracy serca. System ulepsza również analizę snu, ta stała się bardziej szczegółowa i rozbudowana, również śledzenie poziomu energii w ciągu dnia będzie przydatnym dodatkiem, zwłaszcza że jest to jedna z nowości obsługiwanych przez Galaxy AI.

Kolejną zmianą jest gest podwójnego uszczypnięcia, który pozwala wybrać określone funkcje w systemie operacyjnym. Można też używać tego gestu do przewijania powiadomień, wyłączania alarmów i innych rzeczy. Jeśli możemy z niego skorzystać, to na przycisku dowolnej aplikacji pojawi się ikonka palca. Dla miłośników gestów uniwersalnych też coś się pojawi. O ile wcześniej konieczne było wybranie opcji lub przycisku na zegarku, aby prawidłowo zainicjować gest, o tyle w nowej wersji oprogramowania zostaną podświetlone niektóre zalecane działania. By szybko dostać się do najważniejszych aplikacji, wystarczy dotknąć dolnej części tarczy zegarka, by zobaczyć, jakie aktywne aplikacje działają w tle.

Przydatną zmianą będzie też możliwość dostosowywania ustawienia powiadomień z poziomu zegarka, bez aplikacji Galaxy Wearable. Z mniejszych nowości One UI 6 Watch wprowadzi nową domyślną czcionkę o bardziej stylowym i nowoczesnym wyglądzie, możliwość zapisywania obrazów dołączonych do wiadomości na zegarku, przeprojektowany szybki panel, odświeżone karty powiadomień, czulszy na dotyk Always-On Display oraz opcję dodawanie najczęściej używanych emotikon do ulubionych. Właściciele Galaxy Watch będą też mieli możliwość ograniczania funkcji związanych ze zdrowiem, gdy włączona jest opcja Oszczędzanie baterii.