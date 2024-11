PlayStation 5 Pro rozebrane i ocenione. Jest jedna zaleta

PlayStation 5 Pro to konsola, która doskonale się sprzedaje. Jednak nie ma rzeczy niezniszczalnych i prędzej czy później coś nie zagra. Jak łatwo będzie technikom wymienić nieprawidłowo działający podzespół, aby przywrócić maszynę do pełnej sprawności? Dzięki zamieszczonemu klipowi wideo widzimy cały proces.

PlayStation 5 Pro rozłożone na części pierwsze

Największą nowiną w kwestii możliwości naprawy w PlayStation 5 Pro jest to, że można wymienić baterię CMOS, wykręcając jedną śrubkę. W poprzednich modelach PlayStation wymiana tej baterii była uciążliwa. Ale Sony nie jest pierwsze – podobnie łatwo wymienić baterię CMOSw nowym modelu Maca mini. Ten trend z pewnością popierają wszyscy pracownicy serwisów technologicznych.

Bateryjka CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) odpowiada za przechowywanie informacji o dacie i godzinie. Jeśli ktoś ma nawet niewielką wiedzę techniczną, zapewne kojarzy ją z płyt BIOS. Podobnie jak wszystkie baterie, także CMOS są materiałami eksploatacyjnymi i w końcu się wyczerpią. Ich wymiana jest normalną częścią konserwacji urządzeń elektronicznych, ale często są głęboko ukryte pod innymi komponentami. PlayStation 5 Pro stanowi tu godny pochwały wyjątek.

Czytaj też: PlayStation 5 Pro zachwyca w pierwszych testach Unreal Engine 5

To pierwszy model PS5, który usprawnia dostęp do baterii CMOS. W podstawowym PlayStation 5 i edycji Slim bateria CMOS znajduje się pod płytą główną, co oznacza, że ​​trzeba rozmontować niemal całą konstrukcję, aby ją wymienić. W przypadku oryginalnego PS5 firma Sony wprowadziła konstrukcję umożliwiającą usuwanie paneli bez użycia narzędzi, dzięki której możesz np. usunąć kurz z wentylatora bez konieczności używania śrubokręta. Tak samo jest w PlayStation 5 Pro.