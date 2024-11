STALKER 2: Heart of Chornobyl – test wydajności kart graficznych Nvidia

Wymagania STALKER 2: Heart of Chornobyl

Przede wszystkim zwróćcie uwagę na ilość miejsca na dysku na wszystkich ustawieniach – 160 GB to naprawdę spora wartość i trzeba ją mieć zarezerwowaną na dysku. Ustawienia niskie nie wymagają mocnego sprzętu, ale gaming w 30 fps w 1080p to nie jest to, o czym marzą gracze.

Do 60 fps przy ustawieniach średnich potrzeba będzie procesora i7-9700K lub Ryzen 7 3700X, RTX 2070 SUPER, RTX 4060 lub RX 5700 XT. Natomiast ustawienia wysokie i tym samym rekomendowane wymagają już procesora i7-11700 lub Ryzen 7 5800X, RTX 3070 Ti, RTX 4070 lub RX 6800 XT oraz 32 GB pamięci RAM. Pozostają jeszcze ustawienia epickie w rozdzielczości 2160p przy 60 fps. Tutaj twórcy twierdzą, że potrzeba procesora i7-13700KF lub Ryzen 7 7700X, karty graficznej RTX 4080 lub RX 7900 XTX oraz 32 GB RAM. Takie opcje są więc naprawdę wymagające, ale poza tym na papierze nie wygląda to źle.

Jak przeprowadziliśmy testy?

Testy wykonaliśmy na jednej z dróg wychodzących z pierwszego miasta, do jakiego traficie: Zalisji. Dokładne miejsce znajdziecie na screenie poniżej.

Testy wykonaliśmy przy ustawieniach niskich, średnich i epickich. Przy tych ostatnich sprawdziliśmy również wydajność po włączeniu DLSS: Jakość oraz po dodaniu generatora klatek DLSS. Gra nie ma ray tracingu, więc takiej opcji nie mieliśmy jak włączyć. Platforma testowa oparta została o procesora i9-14900K, który działał w trybie performance. Na płycie był oczywiście BIOS z najnowszym mikrokodem – nie było żadnych problemów ze stabilnością CPU. Zainstalowane sterowniki to Nvidia Game Ready 566.14. Jak zawsze każdy z testów wykonaliśmy 3 razy lub do uzyskania powtarzalnych wyników.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-14900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore Pamięć RAM Kingston Fury Renegade 2x 16 GB 7200 MHz CL38 Dysk Goodram IRDM M.2 2 TB NVMe Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Zasilacz Cooler Master X Silent MAX Platinum 1300 Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Do detali niskich tak naprawdę przyda się karta o wydajności RTX 3050. GTX 1660 Ti czy SUPER co prawdą zapewniają powyżej 30 fps średnio, ale 1% jest dosyć niski. Blisko 60 fps średnio mamy na RTX 3060.

Detale średnie to ponownie RTX 3050 zapewniający płynną rozgrywkę powyżej 30 fps. RTX 2060 ma 1% dosyć niski. Natomiast średnio 60 fps uzyskacie na kartach pokroju RTX 2080 SUPER, choć 2070 SUPER jest bliski tej wartości.

Detale epickie znacznie zwiększają wymagania. Średnio 30 fps jest na RTX 2060 SUPER, ale jeśli spojrzymy na 1% to tutaj przyda się RTX 3060. Przy takich ustawieniach nie warto też nawet odpalać gry na grafikach słabszych niż RTX 3050/ RTX 2060 SUPER. Średnio 60 fps uzyskacie na RTX 3070 Ti, choć 4060 Ti jest bliski. RTX 4090 zapewnia średnio lekko ponad 100 fps co nie jest świetnym wynikiem.

Dodanie DLSS: Jakość sprawia, żę każda karta przebiła średnio 60 fps, choć RTX 2060 ma 1% dosyć niski. Średnio 60 fps przebija już RTX 3060 Ti. Najwydajniejsze karty z samym DLSS: Jakość zrównują się wydajnością, co wskazuje na bottleneck. Natomiast generator klatek bardzo mocno podbija wydajność i nawet taki RTX 4060 Ti zrównuje się z RTX 4090 – przynajmniej średnią, a RTX 4080 i RTX 4090 przebijają średnio 200 fps.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W rozdzielczości 2560 x 1440 średnio 30 fps jest na RTX 3060, ale 1% przekracza tą wartość dopiero przy 4060 Ti. Średnio 60 notuje tak naprawdę RTX 3080 Ti, a RTX 4090 ma poniżej 100 fps. Gra zdecydowanie zaczyna pokazywać spore wymagania.

Na szczęście mamy DLSS i przy samej jakości 1% powyżej 30 fps jest już na RTX 2060 SUPER. Średnio 60 przekraczają karty od RTX 3070, ale prawie tą wartość ma RTX 4060 Ti. Generator klatek ponownie znacznie podbija wyniki i taki RTX 4070 zrównuje się z RTX 4090 bez FG, a mocniejsze grafiki wypadają znacznie lepiej.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

Rozdzielczość 3840 x 2160 wykosiła większość kart. Średnio 30 fps przebija RTX 4070, ale 1% to dopiero RTX 4070 SUPER. Na słabszych grafikach nie ma co odpalać takich ustawień. Średnio 60 fps przebija tylko RTX 4090, choć tutaj 1% nadal pozostaje niższy.

Dodanie DLSS: Jakość sprawia, że tak naprawdę od RTX 4070 STALKER 2: Heart of Chornobyl staje się grywalny. Średnio 60 fps osiągniecie na 4070 Ti, choć 4070 SUPER jest bliski. Również 4070 z generatorem klatek możecie spokojnie cieszyć się z płynnej rozgrywki. RTX 4080 SUPER z FG i DLSS: Jakość przekracza średnio 100 fps, co jest akurat bardzo fajnym wynikiem.

Test wydajności kart graficznych Nvidia w STALKER 2: Heart of Chornobyl – podsumowanie

STALKER 2: Heart of Chornobyl nie należy do mało wymagających gier. Bez DLSS czy FG na ustawieniach epickich w 1920 x 1080 do osiągnięcia średnio 60 fps potrzeba RTX 3070 Ti, w 2560 x 1440 RTX 3080 Ti, a w 3840 x 2160 RTX 4090. Ustawienia średnie wymagają RTX 2080 SUPER, a niskie RTX 3060. Są to dosyć spore wymagania, choć należy pamiętać, że mamy DLSS 3, w tym generator klatek. Ich połączenie sprawia, że w 3840 x 2160 spokojnie nawet na RTX 4070 uzyskacie powyżej 60 fps, a w 1920 x 1080 poradzi sobie RTX 3060 Ti (oczywiście bez FG).

Szkoda jednak, że takie technologie są tutaj niezbędne, bowiem tytuł nie wygląda jakby miał mieć takie wymagania. Plus przypominamy, że sam generator klatek dostępny jest tylko na kartach z serii RTX 4000. Optymalizacja nie należy więc do najlepszych i to powinno zostać poprawione. Zresztą STALKER 2: Heart of Chornobyl trapi wiele różnych problemów i jak na długi czas produkcji nie powinno to mieć miejsca. Twórcy szykują jednak łatki, które powinny poprawiać różne zgłaszane przez graczy problemy.