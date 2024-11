Steam ze zmianami w season pass. Gracze będą lepiej chronieni

Season Pass w grach to rodzaj abonamentu lub przepustki, która daje graczom dostęp do dodatkowej zawartości w grze przez określony czas. Zazwyczaj jest dostępna do zakupu po premierze gry lub w trakcie trwania określonego sezonu. Po zakupie gracz otrzymuje dostęp do wszystkich zawartości zawartych w przepustce, które są udostępniane stopniowo w czasie. Często nowe elementy są dodawane regularnie, np. co miesiąc. Czasem jednak… nic się nie dzieje.

Steam z nowymi regułami dla deweloperów

W swoim wpisie Valve obarcza studia odpowiedzialnością za opóźnianie zawartości po premierze i stwierdza, że ​​oferowanie przepustki sezonowej to “obiecywanie przyszłej zawartości”. Deweloper zostanie poproszony o zobowiązanie się do ustalenia czasu premiery dla każdej zawartości w przepustce sezonowej, co będzie zobowiązaniem zarówno wobec graczy, jak i platformy Steam.

Valve dodaje też istotną informację: “jeśli nie jesteś gotowy, aby jasno zakomunikować zawartość w każdym DLC i tego, kiedy będzie gotowa do premiery, nie powinieneś oferować przepustki sezonowej”. Z kolei “przepustka bojowa” ma inną formę – postać lub skórka w grze jest już z góry ustalona i można ją odblokować po osiągnięciu określonych punktów rozgrywki, zwykle w zależności od tempa gracza. W tym przypadku Valve definiuje przepustkę sezonową jako wybór deweloperów kiedy zawartość zostanie udostępniona graczom. Tak więc przepustka bojowa Apex Legends lub Diablo IV jest z tego zwolniona, ale przepustka sezonowa Borderlands 3 musi być zgodna z zasadami Valve.

Źródło: Blizzard

Zgodnie z nowymi wytycznymi Valve, oferty przepustek sezonowych na Steam muszą od teraz zawierać pełną listę tego, co zostanie dołączone, podstawowy opis każdego DLC i przewidywaną datę wydania każdej części zawartości. Niezależnie od tego, czy data jest konkretna, czy nieco niejasna (“zima 2025” lub “styczeń 2025”), każda oferta musi mieć jakieś okno czasowe. W przypadku opóźnienia deweloperzy mogą przesunąć datę przepustki sezonowej do trzech miesięcy, ale tylko ten jeden raz.

Valve ostrzegło, że jeśli data premiery została przekroczona i nie skontaktowano się z nim bezpośrednio w sprawie opóźnienia dłuższego niż trzy miesiące wcześniej, usunie przepustkę sezonową ze Steam i zwróci graczom pieniądze za konkretne DLC lub całą przepustkę. Zwroty pieniędzy zostaną również przeprowadzone, jeśli DLC w ramach tej przepustki sezonowej zostanie anulowane. Ponadto przepustki sezonowe do już wydanych gier muszą zawierać co najmniej jedno DLC, które jest już dostępne w momencie udostępnienia do zakupu. Wyjątki są przewidziane w przypadku zamówienia w przedsprzedaży edycji Deluxe gry.

Trzeba przyznać, że zmiany idą na lepsze, co z pewnością ucieszy wszystkich graczy. Jeśli się do nich zaliczasz, możesz mieć powody do zadowolenia.