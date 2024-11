Krętaczu podatkowy, lepiej się pilnuj. Nowy super-urząd ma mocno ograniczyć szarą strefę w Polsce

Według informacji jakie podaje Dziennik Gazeta Prawna, w zespole określanym nieoficjalnie nowym super-urzędem znajdą się przedstawiciele takich instytucji, jak ZUS, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Zainteresowanie inicjatywą wykazała również Straż Graniczna oraz Policja. W pełni zatem zasługuje na swoją nazwę, aczkolwiek najważniejsze jest jego przeznaczenie. Chodzi o lepszą wymianę danych między najważniejszymi urzędami w celu skuteczniejszego wykrywania nieprawidłowości podatkowych.

Typowanie podmiotów do kontroli to nie jedyne zadania nowej instytucji. Mocny akcent nowy super-urząd stawia na edukowanie obywateli. Według rozmówców przepytanych przez Dziennik Gazetę Prawną, ewidentnie w społeczeństwie nadal panuje duże przyzwolenie na różne zabiegi zmierzających do unikania podatków, np. w postaci wystawiania fałszywych faktur lub transakcji bez pożądanej dokumentacji. Można śmiało powiedzieć, że w ten sposób wszyscy przyczyniamy się do okradania skarbu państwa z naszych własnych pieniędzy.

Projekt nowego super-urzędu ma trafić wkrótce do konsultacji, więc na razie trudno powiedzieć, kiedy zacznie on realnie działać. Być może na tym etapie warto jeszcze dodać, że tak kompleksowy zespół specjalistów miałby potencjał do prowadzenia prac nad zmianami legislacyjnymi, które zmierzałyby do uspójnienia wielu definicji w aktach prawnych obowiązujących wszystkich podatników. Być może i tym sposobem będziemy w stanie ograniczyć zjawisko szarej strefy, która rujnuje państwowe finanse w tak dużym stopniu, jak obecnie.

Na pewnym etapie w procesie zmian legislacyjnych nie obejdzie się jednak bez konsultacji z samymi przedsiębiorcami, dla których realia prowadzenia działalności w Polsce bywają nadal sporym wyzwaniem i drogą pełną zakrętów. Wydaje się, że resort finansów jest świadom tego wyzwania i konieczności dialogu z biznesem. Świadczy o tym chociażby wypowiedź Tomasza Tratkiewicza, dyrektora departamentu podatku od towarów i usług Ministerstwa Finansów dla serwisu Puls Biznesu.