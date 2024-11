Świąteczna promocja w Plusie – przenieś numer i zgarnij smartfon 50% taniej

Chociaż aktualnie skupieni jesteśmy na nadchodzących wyprzedażach z okazji Black Week, Plus kieruje się już w stronę nadchodzących świąt. Ten radosny czas wiąże się również ze wzmożonymi wydatkami, więc oferty promocyjne zawsze są mile widziane. Dla osób, które szukają prezentu pod choinkę i przy okazji chcą zmienić operatora, Plus przygotował promocję na wybrane modele smartfonów, które teraz są o 50% tańsze.

W świątecznej promocji Plusa znalazły się cztery smartfony:

HONOR 90 5G 8/256GB – 868,48 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 72,29 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1749,04 zł),

Ten model został wyposażony w 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1200 x 2664 pikseli z odświeżaniem 120 Hz. Napędza go Snapdragon 7 gen 1 w tej wersji wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Do tego mamy 200-megapikselowy aparat główny, 50-megapikselową kamerkę do selfie i dużą baterię 5000 mAh, obsługującą szybkie ładowanie z mocą 66 W.

Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB – 818,44 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 68,12 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1648,96 zł),

Typowy przedstawiciel serii Galaxy A dla fanów klasycznego designu. Do dyspozycji mamy tutaj panel Super AMOLED 6,6”, odświeżanie 120 Hz i rozdzielczość 1080 x 2340 pikseli. Solidny zestaw aparatów obejmuje jednostkę główną 50 Mpix, moduł ultraszerokokątny 8 Mpix i macro 5 Mpix. Do tego 13-megapikselowy aparat do selfie. Baterię 5000 mAh naładujemy z mocą 25 W.

motorola edge 50 fusion 12/512GB – 948,4 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 78,95 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1898,92 zł),

W tym smartfonie znalazł się nowszy średniopółkowy Snapdragon 7s Gen 2, wspierany przez 12 GB pamięci RAM. Jeśli zależy wam na dużej ilości pamięci na dane, tutaj macie aż 512 GB. Do tego ekran P-OLED 6,7” z odświeżaniem 144 Hz, podwójny aparat 50 Mpix + 13 Mpix, a także 32-megapikselową kamerkę do selfie. Bateria też jest porządna, bo ma 5000 mAh i obsługuje ładowanie 68 W.

realme 12 Pro 5G 12/256GB – 998,56 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 83,13 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1999 zł).

realme oferuje nam tutaj Snapdragona 6 Gen 1 z 12 GB RAM z baterią 5000 mAh i ładowaniem 67 W. Za możliwości fotograficzne odpowiada zestaw 50 Mpix + 32 Mpix (teleobiektyw) i 8 Mpix (ultraszerokokątny). 6,7-calowy wyświetlacz ma rozdzielczość 1080 x 2412 pikseli, a cała konstrukcja jest odporna na kurz i wodę zgodnie z normą IP65.

Oczywiście, by skorzystać z tej opcji konieczne jest podpisanie nowej umowy abonamentowej w ramach dowolnej promocji Plusa dla przenoszących numer. Szczegółowe informacje i warunki promocji dostępne są na stronie www.plus.pl/taniej.