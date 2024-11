Telegram – nowa aktualizacja przynosi wielkie zmiany w miniaplikacjach

Miniaplikacje z zupełnie nowymi możliwościami

Najnowsza aktualizacja wprowadza możliwość pracy pełnoekranowej dla miniaplikacji, przy czym twórca programu może wymusić w zależności od potrzeb pionową lub poziomą, by usprawnić obsługę. Zyskają na tym przede wszystkim gry, które uzyskają dostęp do rozszerzonego interfejsu i sterowania gestami. Także dla gier przeznaczona jest kolejna z nowości – aplikacje mogą otrzymać dostęp do danych o ruchu, a zatem możliwe staje się wzbogacenie sterowania o elementy związane z położeniem urządzenia w przestrzeni.

Rozbudowa funkcji miniaplikacji nie mogła się obyć bez ułatwienia zarządzania nimi. Najnowsza aktualizacja umożliwia umieszczenie na ekranie głównym urządzenia skrótów wprost do gier czy narzędzi pracujących w ramach Telegramu, dzięki czemu użytkownik ma szyki i wygodny dostęp do ulubionych programów bez konieczności przeklikiwania się przez komunikator.

Kolejną nowością jest możliwość udostępnienia miniaplikacjom danych o lokalizacji. Dzięki temu programy mogą podawać informacje właściwe dla miejsca, w którym znajduje się użytkownik – pogodę dla określonej miejscowości, wydarzenia w grach zależne od miejsca i interaktywne mapy. Dostęp do danych o lokalizacji jest domyślnie wyłączony, a zgoda na ich użycie musi być indywidualnie wyrażona dla każdego miniprogramu z osobna. W aplikacjach mogą od teraz pojawiać się także nagrody, wysyłane do użytkowników. Użytkownicy kont premium będą zaś mogli na bazie aktywności miniaplikacji ustawiać automatycznie swój status.

Dokumenty i multimedia w Telegramie

Po aktualizacji użytkownicy Telegramu zyskają także możliwość wysyłania multimediów wprost z miniaplikacji – a wraz z nimi np. kody zaproszeń – do dowolnego czatu. Zawartość tworzoną przez aplikacje można pobrać wprost na urządzenie – grafiki, muzykę i inne typy dokumentów. Miniprogramy będą mogły także dostosowywać ekran wczytywania poprzez zmianę kolorów i dodanie własnej ikony widocznej, zanim program wystartuje.

Aby usprawnić działanie miniprogramów, ich twórcy mogą zyskać dostęp do podstawowych danych o konfiguracji sprzętowej urządzenia, na którym są uruchamiane, w tym dane o pamięci RAM i orientacyjnej mocy obliczeniowej urządzenia, by automatycznie dostosować ustawienia na tej podstawie. Aplikacje będą też mogły zbierać dane o tym, kiedy są minimalizowana do paska i odtwarzane, by zapewnić prawidłowe przejście między stanami.

Jak podaje telegram, twórcy miniprogramów otrzymają możliwość oferowania zarabiania na nich dzięki subskrypcjom, używającym gwiazdek Telegramu.

