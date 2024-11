Valve najwyraźniej szykuje dwa nowe kontrolery, w tym jeden dziwny

Wczoraj na platformie społecznościowej BlueSky użytkownik Pavel Djundik (xpaw.me) opublikował rendery nadchodzącego Valve Steam Controller 2 (nazwa kodowa “Ibex”) oraz kilku różnych prototypowych kontrolerów VR nowej generacji (nazwa kodowa “Roy”). Chociaż te projekty nie są jeszcze sfinalizowane, wskazują one, w jakim kierunku zmierza Valve ze swoją następną generacją padów.

Valve ostro pracuje nad kontrolerami

Nowy projekt Steam Controller wiernie odzwierciedla układ wejść kontrolera Steam Deck. “Ibex” może stanowić ewolucję oryginalnego Steam Controllera od Valve. Zachowuje podwójne panele dotykowe pierwowzoru, jednocześnie rozszerzając przyciski o dwa analogi i tradycyjne wejścia sterujące. Kontrolery “Roy” zdradzają inspirację z kontrolerów Meta Quest, z projektami pierścieniowymi i niepierścieniowymi a la Meta Quest 3 .

Co możemy powiedzieć o Steam Controller 2? Istnieje też szansa, że ​​żaden z tych projektów nie ujrzy światła dziennego. Jednak nowy projekt Steam Controllera, który tak wyraźnie opiera się na układzie sterowania Steam Deck, pokazuje obiecujące funkcje.

Na Steam Decku oprócz standardowych przycisków gamepada masz również cztery przyciski z tyłu, dwa panele dotykowe, sterowanie ruchem żyroskopowym oraz czułe na dotyk drążki analogowe. Są one szczególnie popularne wśród graczy, którzy lubią celowanie żyroskopowe, umożliwiając przełączanie ruchu tylko wtedy, gdy dotykany jest prawy drążek. Być może Valve przeniesie jak najwięcej funkcji handhelda do Steam Controller 2.

Oprócz widocznej inspiracji (która przypomina również podwójny układ analogowy kontrolera Nintendo Wii U Pro), spodziewamy się, że Steam Controller 2 zachowa swoje cztery tylne przyciski, czułość dotyku i sterowanie żyroskopem, nawet jeśli nie są one widoczne w tym momencie. Powinno to sprawić, że konfiguracje Steam Input dla Steam Deck będą działać bezbłędnie ze Steam Controller 2, niezależnie od tego, czy są używane ze Steam Deckiem , czy z własnym komputerem do gier.