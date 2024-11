Warcraft powraca! Kultowa trylogia Blizzarda w nowej odsłonie na 30-lecie serii

Stary Warcraft w nowym wydaniu

Warcraft I i Warcraft II Remastered pozwalają na nowo zanurzyć się w początkach tej legendarnej już serii i poznać Orcs and Humans, Tides of Darkness i Dark Portal. W nowym wydaniu będzie możliwość przełączania się między klasyczną a zremasterowaną grafiką, a ponadto dodano współczesne ulepszenia sterowania, takie jak możliwość poruszania się za pomocą prawego przycisku myszy, szybsze tempo gry czy możliwość zaznaczania większych oddziałów. Istotne są również usprawnienia interfejsu i otoczenia, takie jak opisy i paski zdrowia, ekran wyboru misji czy zwiększenie liczby wybieranych jednostek. Dla graczy preferujących rozgrywkę online, w Warcraft II pozostawiono dostęp do klasycznych niestandardowych map oraz rozgrywki wieloosobowej.

Warcraft III: Reforged otrzymał natomiast aktualizację 2.0, która wprowadza wiele poprawek — zarówno wizualnych, jak i funkcjonalnych. W grze można teraz dowolnie dostosować grafikę przy użyciu klasycznych zasobów w wysokiej rozdzielczości, ale także korzystać z nowych opcji personalizacji skrótów klawiszowych, zaktualizowanej drabinki i ulepszonego interfejsu użytkownika.

Powrót Warcraft Battle Chest

Blizzard z tej okazji przywrócił również zestaw Warcraft Battle Chest, czyli pakiet, w skład którego wchodzą:

Warcraft I: Remastered;

Warcraft II: Remastered;

Warcraft III: Reforged (wraz z bonusami ze Spoils of War Edition);

Warcraft: Orcs & Humans;

Warcraft II: Battle.net Edition.

Ponadto, deweloper informuje, że wszyscy gracze, którzy kupili wcześniej gry Warcraft: Orcs & Humans, Warcraft: II Battle.net Edition lub Warcraft III: Reforged ze sklepu Battle.net będą mieli specjalną zniżkę na ten pakiet. Regularne ceny pozycji na Battle.net prezentują się następująco:

30-lecie Warcrafta to nie tylko okazja do nostalgicznych wspomnień dla fanów serii, ale także możliwość poznania uniwersum na nowo. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zanurzyć się w ten świat, a jednak Was do nieco ciągnie — teraz macie świetną okazję!