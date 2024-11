Zalando rozdaje pieniądze na zakupy. Sprawdź, czy Ci się należą

Wyrok UOKiK w sprawie Zalando

Pod koniec lipca 2024 roku UOKiK ogłosił wyrok po rocznym postępowaniu w sprawie Zalando. Chodziło o brak informacji o statusie sprzedających na platformie. Czyli sytuację, w której kupujemy na Zalando przedmiot od innej firmy, która wykorzystuje portal jako pośrednika do prezentacji swojej oferty. Więc kupujący nie wiedzieli, u kogo dokonują zakupu i w związku z tym nie znali podziału obowiązków związanych z jego realizacją.

Dyrektywa Omnibus, która weszła w życia 1 stycznia 2023 roku nakazuje platformom zakupowym nowe obowiązki informacyjne, co UOKiK dokładnie monitoruje. W sprawie Zalando, platforma została zobowiązana do umieszczenia na stronie brakujących informacji oraz przekazanie klientom voucherów zakupowych.

Voucher na 40 zł od Zalando. Kto może go otrzymać?

UOKiK nakazał Zalando przekazanie klientom voucherów w wysokości 40 zł do wykorzystania na zakupy w platformie, które będą ważne przez okres sześciu miesięcy. Dotyczy to osób, które dokonały zakupu od partnerów platformy w okresie od 1 stycznia do dnia wykonania zobowiązania Urzędu.

Zalando wysyła w tej sprawie maile do klientów o treści:

Zalando SE z siedzibą w Berlinie uprzejmie informuje o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji zobowiązującej nr RKR 3/2024 z dnia 18 lipca 2024 r., która uprawdopodobniła stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na niewłaściwym informowaniu konsumentów o tym, czy podmiot trzeci oferujący towary (tj. Partnerzy Zalando) na internetowej platformie handlowej pod adresem www.zalando.pl jest przedsiębiorcą; oraz na niewłaściwym informowaniu konsumentów o podziale obowiązków związanych z umową zawieraną przez konsumenta na internetowej platformie handlowej pod adresem www.zalando.pl pomiędzy osobą trzecią oferującą towary (tj. Partnerami Zalando) a Zalando SE (jako dostawcą internetowej platformy handlowej).

Na podstawie wydanej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RKR 3/2024 Zalando SE przyznało konsumentom, którzy dokonali zakupu produktu Partnera Zalando w sklepie internetowym Zalando (www.zalando.pl) w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia wykonania obowiązków Zalando dotyczących obowiązków informacyjnych dostawcy platformy cyfrowej (tj. do dnia 14 września 2024 r.), następującą korzyść: voucher o wartości 40 zł, który konsumenci będą mogli zrealizować przy zamawianiu produktów Zalando w sklepie internetowym Zalando (z wyłączeniem produktów sprzedawanych przez Partnerów Zalando). Pełna treść decyzji jest dostępna na stronie www.uokik.gov.pl.

W związku z powyższym, otrzymujesz od nas voucher o wartości 40 zł. Voucher może zostać zrealizowany w okresie 6 miesięcy od jego otrzymania. Voucher można wykorzystać tylko raz i zrealizować jego pełną wartość.

Wiadomości zawierają kod, który należy wykorzystać w koszyku zakupów. Jeśli więc kupowaliście coś na Zalando po 1 stycznia 2023 roku, albo zwyczajnie nie jesteście tego pewni, sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, być może czeka tam na Was voucher na zakupy.