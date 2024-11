Chińczycy muszą się jeszcze sporo nauczyć. Procesor Zhaoxin KX-7000 jest słaby

Gdy Zhaoxin, spółka joint venture Via Technologies i Shanghai Municipal Government, wprowadziła pod koniec 2023 r. serię procesorów x86 KaiXian KX-7000, miały one zapewnić odczuwalną poprawę wydajności w porównaniu z poprzednikami. Kluczem było zastosowanie zupełnie nowej mikroarchitektury. Chociaż nowe układy są prawdopodobnie szybsze od swoich poprzedników, nadal bardzo im daleko do AMD i Intela.

Zhaoxin KX-7000 – powiedzmy, że średnio udany

W tym tygodniu serwis PC Watch przeprowadził test ośmiordzeniowego procesora KaiXian KX-7000/8 firmy Zhaoxin (Century Avenue, 8 rdzeni/8 wątków, 4 MB L2, 32 MB L3, dwa kanały DDR4-3200/DDR5-4800, 24 linie PCIe 4.0) w porównaniu z sześciordzeniowym procesorem Ryzen 5 5600G firmy AMD (Zen 3, 6 rdzeni/12 wątków, 3,90 GHz–4,40 GHz, 3 MB L2, 16 MB L3, dwa kanały DDR4-3200, 16 linii PCIe 3.0, 65 W, wydany w 2021 r.) oraz czterordzeniowym procesorem Core i3-8100 firmy Intel (Coffee Lake, 4 rdzenie/4 wątki, 3,60 GHz, pamięć podręczna 6 MB, dwa kanały DDR4-2400, 16 linii PCIe 3.0, 65 W, wydany w 2017).

Chociaż te procesory pochodzą z różnych lat i były nawet inaczej pozycjonowane, gdy zostały wydane, działają z tą samą prędkością zegara, co daje pojęcie o potencjale najnowszej mikroarchitekturzy Zhaoxin (rzekomo opracowanej przez Centaur Technology). A wyniki? No cóż, mówią same za siebie.

Jeśli chodzi o wydajność jednowątkowego procesora w teście CPU-Z, Zhaoxin KX-7000 uzyskał wynik 335,9, znacznie niższy niż Intel Core i3-8100 (422,2) i AMD Ryzen 5 5600G (615,3). Ponieważ KX-7000/8 ma osiem rdzeni, uzyskał wynik 2517,2 w wielowątkowym teście CPU-Z, przewyższając Core i3-8100 (1618,4), ale pozostając w tyle za Ryzen 5 5600G (4790,5). W dużym stopniu takie zachowanie definiuje możliwości serwera KX-7000/8 – może pokonać rywali w obciążeniach wykorzystujących osiem rdzeni, ale nigdy nie będzie w stanie pokonać ich w aplikacjach wymagających wyższej wydajności pojedynczego wątku.

W teście Cinebench R23, KX-7000/8 uzyskał 584 punkty w teście jednowątkowym, co jest znacznie mniejszym rezultatem niż zarówno Intel Core i3-8100 (953), jak i AMD Ryzen 5 5600G (1435). W teście wielordzeniowym Cinebench R23, KaiXian KX-7000/8 osiągnął 3595 punktów, mniej więcej na równi z Core i3-8100 (3585), ale daleko za Ryzen 5 5600G (10387). Jeśli chodzi o PCMark 10 Express, Zhaoxin KX-7000/8 wykazuje niższą wydajność we wszystkich kategoriach w porównaniu do AMD Ryzen 5 5600G i Intel Core i3-8100.

Chiński procesor ma problemy szczególnie z wydajnością, arkuszami kalkulacyjnymi i wynikami aplikacji, co w zasadzie wskazuje na ograniczone możliwości wielozadaniowości w scenariuszach dużego obciążenia. Chociaż może być wystarczający do bardzo podstawowych zadań, obaj konkurenci przewyższają go pod każdym względem.