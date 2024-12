10 produktów i usług, które Google zamknęło w 2024 roku

Za tydzień dni wejdziemy w rok 2025. Koniec mijającego to czas podsumowań. Przyjrzyjmy się zatem, co Google uznało za niewypał lub rozwiązanie zbyt przestarzałe, aby wspierać je dalej.

Chromecast

Rok 2024 oznacza koniec popularnego Google Chromecast. Pierwsze urządzenie pojawiło się w 2013 roku za 35 USD i miało możliwość przekształcenia praktycznie każdego telewizora z portem HDMI w telewizor Smart TV. Unikalną cechą Chromecast było to, że pozwalał użytkownikom na strumieniowe przesyłanie treści bez konieczności instalowania i aktualizowania aplikacji. Opierał się na zastrzeżonej technologii o nazwie Google Cast (która nadal istnieje) – umożliwiała aplikacjom smartfonów wyświetlanie treści na dużym ekranie.

Gigant wyszukiwania zastąpił sprzęt Chromecast nowym dekoderem o nazwie Google TV Streamer.

Google Jamboard

Google Jamboard to narzędzie online, które pozwala na interaktywną współpracę w czasie rzeczywistym, podobnie jak na tradycyjnej białej tablicy. Miało być idealne rozwiązanie dla zespołów, które chcą wspólnie tworzyć, edytować i udostępniać pomysły oraz wizualizacje. Google wprowadził je w 2017 r., aby konkurować z Surface Hub firmy Microsoft. Miała 55-calowy ekran dotykowy z obsługą rozdzielczości 4K, wyceniony wówczas na 4999 USD ( dodatkowe 1199 USD za podstawkę ). Było to urządzenie do współpracy, które działało na specjalistycznej wersji Androida i opierało się na aplikacjach Google G Suite.

Urządzenie z ekranem dotykowym, ważące około 50 kg, zawierało kamerę internetową, głośniki, mikrofon, USB 2.0, USB 3.0, Type-C, HDMI, Bluetooth, Ethernet i NFC. Google ogłosiło, że Jamboard przestanie otrzymywać automatyczne aktualizacje po 30 września, a aplikacja przestanie działać 31 grudnia 2024 r.

Podcasty Google

Google Podcasts rozpoczęło swoją podróż w 2018 roku jako samodzielna aplikacja na Androida. Była to kolejna próba ożywienia podcastów lata po upadku Google Listen i obsługi podcastów w aplikacji Google Play Music. W 2023 roku gigant wyszukiwania zdał sobie sprawę, że użytkownicy wolą YouTube od Google Podcasts. Dlatego też postanowił ponownie odłączyć swoją aplikację i wprowadzić funkcje podcastingu do YouTube Music, aby uczynić ją nowym “centralnym miejscem docelowym podcastów”.

Użytkownikom odmówiono dostępu do usługi w kwietniu tego roku i zaoferowano narzędzia do migracji subskrypcji podcastów do YouTube Music. Osoby chcące przejść na inną aplikację podcastową mogły pobrać plik OPML, aby zmigrować swoje dane.

Pixel Fold, Pixel 7, Pixel 7 Pro

Rok 2024 był również rokiem, w którym Google zaprzestało produkcji oryginalnego smartfona Pixel Fold, a także modeli Pixel 7 i Pixel Pro. Nie było to postrzegane jako zaskakujący ruch, ponieważ Google już wprowadził na rynek model Pixel 9 Pro Fold, aby wypełnić lukę. Co ważne – Pixel Fold nadal będzie otrzymywać przez pięć lat aktualizacje systemu operacyjnego i zabezpieczenia.

Google Pixel Fold

Stack

Stack to mniej znana aplikacja, którą Google stworzyło do dokumentów PDF . Umożliwiała użytkownikom przekształcanie dokumentów w pliki PDF i utrzymywanie porządku poprzez umieszczanie plików PDF w kategoriach zwanych “stosami”. Aplikacja mogła identyfikować ważne informacje z dokumentów, takie jak termin płatności rachunku.

Wprowadzony na rynek w 2021 r. Stack był eksperymentalną ofertą wewnętrznego inkubatora Google Area 120 i jego zespołu DocAI. Firma ogłosiła w czerwcu tego roku , że zaprzestanie oferowania Stack i wycofa wsparcie dla starszego skanera PDF od czwartego tygodnia września. Słowa dotrzymała.

Play Movies & TV

Usługa Google Play Movies & TV została wycofana na początku tego roku, aby usprawnić usługi wideo firmy i skonsolidować je z YouTube i Google TV. Od stycznia 2024 roku kupowanie lub wypożyczanie tytułów za pośrednictwem usługi Google Play Movies & TV na Android TV lub stronie internetowej Google Play nie jest już możliwe.

Aby zakończyć usługę, Google działał przez kilka lat. Gigant wyszukiwania wcześniej usunął Movies & TV z aplikacji Google Play i przeniósł użytkowników Androida/iOS do aplikacji Google TV, gdzie mogą wypożyczać, kupować i przesyłać strumieniowo filmy i programy telewizyjne.

Podstawowy widok HTML w Gmailu

Google wycofało podstawowy widok HTML dla Gmaila na początku tego roku, automatycznie przełączając użytkowników do widoku standardowego. Funkcja, która istniała od lat, została zaprojektowana w celu zapewnienia wstecznej kompatybilności podczas korzystania ze starszych przeglądarek internetowych lub wolniejszych połączeń.

W porównaniu do widoku standardowego, widok podstawowy HTML nie posiadał takich funkcji, jak bogate formatowanie, obsługa czatu, importowanie kontaktów i – ostatnio – integracja Gemini.

VPN w Google One

VPN w Google One został wycofany 20 czerwca 2024 r. Usługa oferowana w ramach subskrypcji Google One od 2020 r. została zaprojektowana w celu zapewnienia “dodatkowej warstwy ochrony online dla Twojego telefonu z Androidem” poprzez maskowanie jego adresu IP i szyfrowanie ruchu.

Jednym z powodów wczesnego upadku usługi był brak zainteresowania użytkowników. Rzecznik Google powiedział wówczas, że ich zespół “odkrył, że ludzie po prostu z niej nie korzystają”. Firma będzie nadal oferować wbudowaną sieć VPN w urządzeniach Pixel 7 i późniejszych oraz za pośrednictwem Google Fi Wireless.

Keen

Znasz Keen? Pewnie nie. Był kolejnym eksperymentalnym projektem Area 120, który miał konkurować z Pinterestem. Platforma umożliwiała użytkownikom tworzenie kolekcji (zwanych “keen”), treści online na podstawie ich zainteresowań i udostępnianie ich. Google zamknęło Keen 24 marca 2024 r. i usunęło wszystkie dane, w tym posty, przesłane pliki, linki i komentarze.

Dropcam

Rok 2024 zakończył również linię kamer bezpieczeństwa Wi-Fi Dropcam. Google przejął spółkę Dropcam Inc. w 2014 r. i ogłosił Nest Cam jako następcę kamery Dropcam Pro rok później. 8 kwietnia 2024 r. firma Google zakończyła wsparcie dla kamer Dropcam i Dropcam Pro, uniemożliwiając ich użytkownikom korzystanie z aplikacji Nest w celu sprawdzania stanu kamer, oglądania transmisji na żywo, otrzymywania powiadomień lub zmiany ustawień.