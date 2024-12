Allegro ma już 25 lat, a historia właśnie zatacza koło. O polskim serwisie aukcyjnym pisaliśmy jako pierwsi

Z wielu względów rok 1999 był dla świata technologii momentem przełomowym. U progu nowego tysiąclecia zerkaliśmy z obawą na swoje komputery i słynny problem Y2K zwany pieszczotliwie milenijną pluskwą (potencjalnie katastrofalne skutki dla całego świata IT miał wywołać przyjęty na początku dwucyfrowy zapis daty w programach komputerowych). Na szczęście w rok 2000 weszliśmy praktycznie bezboleśnie, a w naszym kraju zyskaliśmy własny internetowy serwis aukcyjny, który miał ambicję stać się dla nas co najmniej tym, czym eBay był już od kilku dobrych lat dla Amerykanów. Pomysł na Allegro narodził się z fascynacji sukcesem słynnego amerykańskiego serwisu aukcyjnego, w głowie holenderskiego przedsiębiorcy mieszkającego od kilku lat w Polsce.

Tak wyglądał serwis Allegro w maju 2000 roku

Latem 1999 roku Arjan Bakker był już przekonany, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby serwis aukcyjny w naszej części Europy sprawdził się równie dobrze, jak eBay zrobił to za Wielką Wodą. Do nowego projektu zaprosił młodego programistę, Tomka Dudziaka i to właśnie on po zaledwie miesiącu dostarczył na pojedynczej dyskietce pierwszy projekt serwisu aukcyjnego. Co ciekawe, początkowy pomysł na nazwę (Zatoka – oczywisty uśmiech w stronę eBay) upadł już na etapie rezerwacji domeny internetowej, która okazała się zajęta. Wtedy to Dudziak wpadł na pomysł, aby projekt określić mianem Allegro. Strona ruszyła 10 grudnia, ale za oficjalną datę urodzin serwisu uważa się 13 grudnia 1999 roku, bo wtedy do kiosków w całym kraju trafił grudniowy numer magazynu CHIP, a to tam ukazała się pierwsza wzmianka o nowym przedsięwzięciu.

Allegro w 2005 roku

Nie pamiętam pierwszego przedmiotu jaki kupiłem/sprzedałem za pośrednictwem serwisu, ale wiadomo, że pierwszym w historii całego Allegro okazała się kamera internetowa na USB. Bardzo szybko, bo już po kilku miesiącach od startu, nowym graczem na polskim rynku zainteresowała się brytyjska grupa QXL Ricardo, specjalizująca się w budowie serwisów aukcyjnych. Założyciele platformy zdecydowali się ją sprzedać, zachowując jednocześnie swoje stanowiska w zarządzie. O dynamicznym tempie rozwoju Allegro może świadczyć fakt, że już w 2001 roku udało się przebić w serwisie poziom miliona aukcji, a dwa lata później zanotować milion aktywnych kupujących użytkowników. Po wejściu platformy eBay do Polski w 2005 roku stało się jednak jasne, że Allegro musi znaleźć na siebie nowy lepszy pomysł. Jednym z kluczowych kroków okazało się przejęcie porównywarki Ceneo w 2006 roku.

Allegro stale rośnie. Największy marketplace z Europy ma niezaspokojony apetyt na nowe rynki oraz usługi

Warto wspomnieć, że do pewnego momentu platforma skupiała się na aukcjach typu C2C (ang. customer-to-customer), a więc duży biznes oferujący swoje produkty nie miał tam za bardzo czego szukać. Dopiero przejęcie Allegro przez południowoafrykański koncern medialny Naspers i związane z tym przejście w 2008 roku na model B2C (business-to-customer) dało serwisowi dodatkowego rozwojowego kopa, pozwalając w pełni wykorzystać jego potencjał. Wystarczy spojrzeć na bogate portfolio Strefy marek, czyli oficjalne strony producentów. W tym samym czasie świat pierwszy raz zwariował na punkcie smartfonów i mobilności, więc stosunkowo szybko powstały też pierwsze aplikacje Allegro dla systemów Android oraz iOS.

Allegro (styczeń 2012)

Wyjście Allegro poza Polskę i stopniowa rozbudowa portfolio były tylko kwestią czasu i odbywały się w zasadzie symultanicznie. W 2016 roku istnieje już spółka holdingowa Allegro.eu z siedzibą w Luksemburgu, nad którą kontrolę sprawują do dziś fundusze inwestycyjne Cinven, Permira i Mid Europa. W 2018 roku startuje popularna usługa Smart! (bezpłatne dostawy i zwroty, z których korzysta 6 mln użytkowników, a rekordzista zaoszczędził na dostawach ponad 200 tys. zł).

Dwa lata później grupa Allegro wchodzi na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a debiut poprzedza największa publiczna oferta akcji w historii polskiego parkietu i przy okazji jedna z największych ofert w Europie. To również czas uruchomienia Allegro Pay, usługi oferującej płatności odroczone i ratalne, która ma dziś ponad 2 mln użytkowników. W 2022 roku Allegro zyskuje domenę z końcówką .com i staje się grupą regionalną, a w zasadzie platformą popularnych marek, obejmującą skalą swojej działalności sześć krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację i Słowenię).

Napisać, że Allegro dziś to prawdziwa potęga, to w zasadzie jakby nic nie napisać. O skali wpływu na polską gospodarkę najlepiej świadczą liczby: ponad 157 tys. sprzedających, 14,9 mln aktywnych kupujących w Polsce i 20,5 mln w regionie przez ostatnie 12 miesięcy (według danych z Q3 2024), a do tego blisko 20 mln odwiedzających miesięcznie. Allegro można śmiało nazwać platformą pozytywnego wpływu i najbardziej rozpoznawalną marką rynku e-commerce na polskim rynku.