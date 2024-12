Magnetyczny fenomen może zapewnić 1000-krotny postęp. Naukowcy zobrazowali kluczowy stan

Możemy dokonać podziału na ferromagnetyki oraz antyferromagnetyki. W przypadku tych pierwszych momenty magnetyczne ustawiają się w konkretnym kierunku przy obecności pola magnetycznego. Drugie zachowują się zgoła odmiennie, ponieważ momenty magnetyczne sąsiadujących ze sobą atomów ustawiają się w przeciwnych kierunkach.

Antyferromagnetyki są nieco słabiej poznane, choć drzemie w nich spory potencjał. Z tego względu naukowcy próbują dowiedzieć się jak najwięcej na ich temat. Urządzenia w postaci pamięci magnetycznych mogłyby wykorzystywać takie materiały w celu zapewnienia wyższej szybkości działania, zwiększonej wydajności oraz braku konieczności stosowania toksycznych składników.

Najnowszy rozdział historii związanej z badaniami nad antyferromagnetykami został opisany na łamach Nature. Członkowie zespołu badawczego, będący przedstawicielami Uniwersytetu w Nottingham, wyjaśniają, że altermagnetyzm opiera się na momentach magnetycznych, które są skierowane antyrównolegle do swoich sąsiadów. Sęk w tym, że każdy fragment kryształu, w którym znajdują się owe momenty, jest obrócony względem swoich sąsiadów.

Altermagnetyzm daje nadzieję na możliwość dokonania przełomu w technologiach towarzyszących nam na co dzień. Ostatnie sukcesy stanowią natomiast potwierdzenie snutych od dawna teorii

W pewnym sensie przywodzi to na myśl antyferromagnetyzm, choć istnieje pewna różnica. Ta, choć niewielka, ma przełożenie na bardzo istotny skutek. W toku eksperymentów poświęconych materiałowi w postaci tellurku manganu, naukowcy nakierowali na niego promienie rentgenowskie. Miało to na celu przeprowadzenie obrazowania, które zakończyło się identyfikacją wirów magnetycznych w nanoskali.

Na tym osiągnięcia naukowców z Wielkiej Brytanii się nie skończyły. Dodatkowym sukcesem było bowiem osiągnięcie możliwości zmiany konfiguracji altermagnetycznej na różne sposoby. Jak dodają sami zainteresowani, ich ostatnie sukcesy stanowią rzeczywiste potwierdzenie tego, co do tej pory miało wyłącznie teoretyczną formę. Mówiąc krótko: udało się w praktyce zademonstrować to, co rozpatrywano jedynie na papierze. Kolejny etap będzie poświęcony wdrożeniu wyciągniętych wniosków na potrzeby zastosowań w różnego rodzaju urządzeniach.