Kolejna zmiana w Android Auto. Aplikacja zapewni nowe wrażenia wizualne

Google wydał Android Auto 13.4 z interesującym ulepszeniem

Chociaż to na funkcje aplikacji zwracamy uwagę w pierwszej kolejności, to nie można zaprzeczyć, że warstwa wizualna jest równie ważnym elementem tego, jak odbieramy daną usługę. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza wtedy, gdy docelowo zerkamy na nią tylko przelotnie, tak, jak to ma miejsce w przypadku korzystania z Android Auto. Taki interfejs użytkownika musi być nie tylko zrozumiały, ale też spójny i pozbawiony rozpraszaczy. Najlepiej też, by był przyjemny dla oka, bo to naprawdę może pomóc w odbiorze informacji wyświetlanych na ekranie.

W tym właśnie celu Google postanowił wprowadzić do Android Auto obsługę Material You. Jak zauważył serwis 9to5Google, udostępniona właśnie wersja 13.4 wprowadza obsługę tego języka projektowania w całym interfejsie użytkownika. Oznacza to więc, że aplikacja dopasuje się do stylu naszego smartfona. Ten najczęściej jest przez nas tak dopracowany, by używana paleta kolorystyczna odpowiadała naszym preferencjom i stanowiła nierozpraszające tło. Dobrze więc, że taka spójność zapanuje również w Android Auto.

Standardowy wygląd Android Auto | Źródło: 9to5Google Zmiany zastosowane w Android Auto 13.4 | Źródło: 9to5Google

Zamiast domyślnej palety, znajdziemy teraz kolory Material You rozłożone w interfejsie Android Auto. Zmiany w wersji 13.4 obejmują przyciski, przełączniki, a nawet kolory tła kart i menu. Język projektowania Material You był obecny (w bardzo ograniczonym zakresie) już w aplikacjach muzycznych, na przykład, gdzie elementy interfejsu użytkownika zmieniały się, aby dopasować się do okładki albumu.

Serwis zauważa jednak, że wszystko wygląda tak, jakby Google dopiero wdrażał te zmiany, ponieważ czasami aplikacja traci synchronizację podczas zmiany kolorów na telefonie, ale jeśli nie robimy tego zbyt często, nie powinniśmy zauważyć żadnych problemów. Zapewne więc gigant z Mountain View będzie jeszcze ulepszał tę nowość w miarę upływu czasu, aby coraz lepiej odzwierciedlać język projektowania Material You używany na smartfonie. Mimo wszystko już teraz wielu użytkowników powinno być zadowolonych z takiej zmiany.