Microsoft potwierdza… jeszcze więcej błędów w systemie Windows 11 24H2

Lista znanych błędów w wersji 24H2 systemu Windows 11 rozszerzyła się od wczoraj o dwa nowe problemy: jeden dotyczy graczy korzystających z funkcji Auto HDR , a drugi może powodować awarię wyjścia dźwięku na komputerze. Czy problem dotyczy wszystkich, czy też tylko wybranych modeli?

24H2 – z pewnością najgorsza aktualizacja wszechczasów

Firma Microsoft zastosowała tymczasową blokadę aktualizacji dla systemów “od jednego producenta” z powodu problemów z dźwiękiem w systemie Windows 11 w wersji 24H2. Błąd zaobserwowano na komputerach z Dirac Audio i plikiem cridspapo.dll (oprogramowanie do przetwarzania dźwięku w celu poprawy klarowności i precyzji dźwięku). W rezultacie systemy nie są już w stanie wyprowadzać dźwięku do zintegrowanych głośników, głośników Bluetooth, zestawów słuchawkowych i innych urządzeń audio.

Niezgodność dotyczy komponentu oprogramowania cridspapo.dll, który jest częścią oprogramowania do przetwarzania dźwięku tych urządzeń. Dirac Audio to cyfrowa technologia poprawy dźwięku, która zwiększa jego klarowność i precyzję. Niestety, Microsoft nie mówi, które systemy są dotknięte. Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy komputer jest zablokowany, jest przejście do witryny Windows Update i sprawdzenie dostępnych aktualizacji. Jeżeli problem dotyczy Twojego komputera, zobaczysz następujący komunikat: “aktualizacja do Windows 11 jest już w drodze na Twoje urządzenie. W tej chwili nie ma nic, co wymagałoby Twojej uwagi. Gdy aktualizacja będzie gotowa dla Twojego urządzenia, zobaczysz ją dostępną na tej stronie”.

Na chwilę obecną nie ma obejścia dla nowo odkrytego błędu. Microsoft twierdzi, że spodziewa się, że nowsza wersja sterownika rozwiąże problem. Gdy tylko będzie dostępna, Microsoft prześle ją do usługi Windows Update i zniesie blokadę aktualizacji. Należy pamiętać, że problem dotyczy tylko systemu Windows 11 w wersji 24H2, co oznacza, że klienci uaktualniający system z Windows 10 do Windows 11 23H2 nie napotkają problemów z wyjściem audio.