Windows 11 24H2 otrzymuje aktualizację. Co zmienia KB5048667?

KB5048667 aktualizuje Windows 11 24H2 do Windows 11 Build 26100.2605. Jak oczekiwano, ma kilka nowych funkcji. Póki co to świeża sprawa i nie ma jeszcze żadnych zgłoszeń, aby po jej wprowadzeniu coś było nie tak, ale jak to z Microsoftem bywa – może zaskoczyć w negatywny sposób. Skupię się zatem na aspektach pozytywnych, a więc sprawdzeniu, co zmienia się na lepsze.

Windows 11 24H2 – co ulepszono?

Jeśli chodzi o aspekty techniczne, aktualizacja 24H2 obejmuje poprawki zabezpieczeń dla środowiska .NET Framework 3.5 i 4.8.1. Ponadto głębsze zmiany to wprowadzenie “spersonalizowanych ofert”. Na czym to polega? Podczas instalacji systemu wybiera się zastosowania – praca, rozrywka, edukacja itp. Oferty, jak zapowiada Microsoft, będą z tym powiązane, a więc na systemie, w którym wybrano zastosowania domowe, nie powinno się zobaczyć reklam programów służących do pracy. Na szczęście opcję tą można wyłączyć w ustawieniach (“Diagnostyka i opinie”).

Po aktualizacji zobaczysz, że skrócono datę i godzinę w zasobniku systemowym – znika rok oraz sekundy – a także dodano opcję usunięcia ikony dzwonka. To zmiany kosmetyczne, wprowadzone w celu zmniejszenia bałaganu i zwiększenia przestrzeni. Doceni się to zwłaszcza na mniejszych wyświetlaczach. Dostęp do powiadomień nadal będzie możliwy po kliknięciu daty i godziny wyświetlanych na pasku zadań. Aczkolwiek można przywrócić pełną datę i godzinę w ustawieniach systemu.

fot.: WindowsLatest

Oprócz tych funkcji, Microsoft naprawił problem, w którym “Automatyczne ukrywanie paska zadań” psuje funkcję pola wyszukiwania. Kolejną godną uwagi zmianą jest obsługa skrótów Shift i CTRL dla list skoku na pasku zadań i w menu Start. Na przykład możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną aplikację, aby uzyskać dostęp do list skoku, a następnie użyć skrótu klawiaturowego Shift i CTRL. Możesz otwierać te elementy listy skoku jako administrator.

Po wprowadzeniu aktualizacji 24H2 możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy plik lub folder w Eksploratorze plików i użyć przycisku “Wyślij do mojego telefonu”, aby szybko wysłać pliki z komputera na telefon podłączony za pomocą funkcji “Łącze z telefonem”. Eksplorator plików doczekał się również naprawy kilku błędów.

Poprawki objęły także inne aspekty działania systemu – naprawiono błąd powodujący przejście urządzenia w tryb uśpienia podczas korzystania z wielu monitorów, a także sprawiający, że systemowy schowek był pusty/