Microsoft poszedł po rozum do głowy. Aktualizacja 24H2 zablokowana

Chociaż wielu użytkowników uważa, że Windows 11 to po prostu przerobiony Windows 10, nie można się z tym zgodzić. Nowe “okienka” mają więcej funkcji, w tym dedykowane graczom. Jak się jednak okazuje, aktualizacja 24H2 namieszała także i w nich, co ostatecznie skłoniło producenta do jej zablokowania dla większej liczby użytkowników.

Windows 11 24H2 – kto jej nie otrzyma?

W nowym dokumencie pomocy technicznej opublikowanym na oficjalnej stronie Windows Health Dashboard, firma Microsoft poinformowała o odkryciu błędu w Auto HDR (funkcji systemowej, która konwertuje zawartość SDR na HDR na zgodnym sprzęcie w celu poprawy jakości obrazu). Błąd ten powoduje, że gry wyświetlają nieprawidłowe kolory lub zawieszają się i przestają reagować.

Firma Microsoft nie określiła, jakie konfiguracje urządzeń lub jakie gry są dotknięte błędem. Na razie wiadomo tylko, że jedynym rozwiązaniem jest wyłączenie funkcji Auto HDR – oczywiście pod warunkiem, że chcesz uzyskać najnowszą wersję systemu Windows 11, czyli 24H2. Na stronie możemy przeczytać:

“Aby zabezpieczyć Twoje doświadczenie aktualizacji, zastosowaliśmy blokadę zgodności na urządzeniach, które mają włączoną funkcję Auto HDR. Urządzenia te nie będą oferowane do instalacji systemu Windows 11 w wersji 24H2 za pośrednictwem kanału wydania usługi Windows Update. Administratorzy IT korzystający z raportów usługi Windows Update dla firm mogą sprawdzić ten problem, używając identyfikatora zabezpieczenia: 55382406.”

Czytaj też: A jednak. Windows 11 KB5048667 okazała się porażką

Co istotne – Microsoft zaleca, aby do czasu rozwiązania tego problemu nie podejmować prób ręcznej aktualizacji do wersji 24H2 za pomocą Asystenta instalacji systemu Windows 11 ani narzędzia do tworzenia nośników. Jeśli chcesz zaktualizować system do najnowszej wersji, konieczne będzie wyłączenie funkcji Auto HDR. Znajdziesz ją w ustawieniach – sekcja Wyświetlacz.

To nie jest pierwszy potwierdzony problem z grami w systemie Windows 11 w wersji 24H2. Kiedy aktualizacja została wydana 1 października 2024 roku, Microsoft powiadomił użytkowników, że gry z Easy Anti-Cheat będą się zawieszać i wyświetlać niebieski ekran śmierci po aktualizacji. Ponadto gry takie, jak Asphalt 8, przestaną odpowiadać. Później Microsoft ujawnił, że niektóre gry Ubisoftu mają problemy ze zgodnością z systemem Windows 11 w wersji 24H2. Chociaż niektóre z nich już otrzymały poprawki, inne nadal pozostają niezgodne z najnowszą wersją systemu Windows 11.