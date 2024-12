A jednak. Windows 11 KB5048667 okazała się porażką

Według raportów aktualizacja systemu Windows 11 ma problemy już na starcie – u wielu osób instalowanie KB5048667 kończy się niepowodzeniem z błędem 0x800f081f. Niektórzy także widzą przez długi czas komunikat “Pobieranie 0%”. Mechanizm Windows Update zdaje się albo nie działać, albo zawieszać.

Microsoft znowu psuje Windows 11

Nie dotyczy to tylko maszyn x86. Podczas próby zainstalowania najnowszej aktualizacji 24H2 systemu Windows 11 dla procesorów ARM64 pojawia się taki sam błąd. Ludzie zgłaszają również, że pobieranie KB5048667 potrafi zatrzymać się na różnym poziomie, jak 40%, zaś w innych przypadkach dochodzi do 100% i… wyskakuje komunikat o niepowodzeniu. W takich przypadkach użytkownik może wysłać raport do Microsoftu – który, jak zawsze, bada problem.

Jak donoszą redaktorzy serwisu Windows Latest, ich znajomi, użytkownicy MacBooków, również zgłosili, że napotykają błąd instalacji 0x80070302, gdy próbują zainstalować poprawkę Windows 11 24H2 na komputerze M3 za pomocą Parallels. Jednak wiele osób było w stanie zainstalować poprawkę. Jak się okazało, był to błąd, gdy po wdrożeniu KB5048667 wydajność procesorów zauważalnie spada, a niektóre gry zaczynają się zacinać. Zauważono takie zjawisko przy Roblox oraz League of Legends.

Ponowne uruchomienie Windows 11 przywraca wszystko do normy… przynajmniej na chwilę. Niestety, problem ma tendencję do powracania. Istnieją podejrzenia, że ​​system Windows może teraz zarządzać mocą procesora w sposób, który umieszcza gry lub aplikacje w trybie niskiej wydajności, nawet gdy nie powinny się tam znajdować. Ponadto aplikacje takie, jak Netflix i Prime Video mają problemy z odtwarzaniem.

Co robić, jeśli napotykasz takie problemy, możesz spróbować wycofać aktualizację. A Microsoft prawdopodobnie… wypuści niedługo łatkę, która naprawi to, co zepsuła obecna łatka. To, niestety, żadna nowość.