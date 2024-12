iOS 18.2 to nie tylko nowości dla iPhone’a. Zyskał również AirTag

Po zainstalowaniu iOS 18.2 Twój AirTag dostanie nową funkcję

Aplikacja Znajdź firmy Apple to bardzo przydatna usługa, choć należy raczej do tych, których wolelibyśmy nie używać za dużo. Umożliwia bowiem lokalizowanie zagubionych sprzętów producenta, takich jak iPhone’y, iPady, komputery Mac czy AirPodsy. Z jej poziomu możemy być również na bieżąco z lokalizacją znajomych i rodziny, a także udostępniać własne położenie, co sprzyja zachowaniu bezpieczeństwa. W apce możemy również konfigurować AirTaga, by ułatwić sobie śledzenie przedmiotów, lokalizować swoje zguby z przyczepionym trackerem, a także monitorować alerty, jeśli w naszym pobliżu zostaną wykryte nieznane lokalizatory.

Czytaj też: Galaxy S25 w końcu nie będzie tak odstawał od reszty flagowców Samsunga

Jedną z dostępnych tam funkcji jest Udostępnianie przedmiotu, służące do stałego udostępniania lokalizacji AirTaga członkom rodziny czy znajomym. Funkcjonalność dodaje element do własnej aplikacji Znajdź, dzięki czemu w dowolnym momencie obie strony mogą śledzić jego położenie. Jak jednak wspomniałam, służy ona do stałego udostępniania, natomiast razem z iOS 18.2 Apple dodał również możliwość udostępniania tymczasowego w ramach funkcji Udostępnij lokalizację. Dodatkowo można z niej korzystać jedynie w przypadku utraty danego przedmiotu – np. kiedy ktoś pomaga nam szukać portfela czy plecaka z przyczepionym AirTagiem.

Czytaj też: Denerwuje Cię iOS 18.2 i chcesz wrócić do poprzedniej wersji systemu? Apple na to nie pozwoli

By móc skorzystać z tej funkcji należy najpierw zainstalować iOS 18.2 na iPhonie, następnie wykonać kilka kroków:

Otworzyć aplikację Znajdź na iPhonie, iPadzie lub komputerze Mac. Przejść do zakładki Przedmioty. Wybrać AirTag lub inny oznaczony, zgubiony przedmiot. Przewinąć w dół, gdzie wyświetli się opcja „Udostępnij lokalizację przedmiotu”. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czytaj też: Co z subskrypcją na iPhone’y? Apple znów zmienia zdanie

W ten sposób będziemy mogli wygenerować link, który następnie wyślemy znajomym czy rodzinie. Odbiorca będzie mógł w ten sposób otworzyć witrynę, która na mapie wskaże lokalizację przedmiotu. Witryna automatycznie zaktualizuje się, gdy dostępna będzie nowa lokalizacja i wyświetli znacznik czasu ostatniej aktualizacji. Warto pamiętać, że podczas udostępniania linku pewne informacje na nasz temat będą wyświetlane odbiorcy.