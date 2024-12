Denerwuje Cię iOS 18.2 i chcesz wrócić do poprzedniej wersji systemu? Apple na to nie pozwoli

Tydzień po wydaniu iOS 18.2, Apple przestał podpisywać iOS 18.1.1. Co to oznacza?

iOS 18.1.1 było jedną z tych aktualizacji, których zadaniem było łatanie poważnych luk w zabezpieczeniach. Apple wydał ją 19 listopada, zapewniając ważne poprawki bezpieczeństwa. Luki były dwie – pierwsza z nich, CVE-2024-44308 to wada w strukturze JavaScriptCore, która może skutkować wykonaniem określonego kodu, jeśli użytkownik wejdzie w interakcję ze złośliwie spreparowaną zawartością internetową. Druga luka znana jako CVE-2024-44309 dotyczy przeglądarki Safari. Jeśli zostanie wykorzystana, użytkownik może paść ofiarą ataku poprzez złośliwe oprogramowanie ukrywające się w aplikacji lub na zaufanej witrynie. Jest to jednocześnie ostatnia wersja systemu wydana przed iOS 18.2.

Najnowsza aktualizacja trafiła w ręce użytkowników 11 grudnia, wprowadzając masę nowości. Jednocześnie tydzień po tym, Apple zaprzestał podpisywania wydania iOS 18.1.1, by zapewnić użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Tym samym, jeśli ktoś chciałby teraz dokonać downgrade’u systemu, np. z powodu napotkanych błędów, będzie musiał cofnąć się aż do iOS 17.7.2. Inną opcją jest przejście na iOS 18.3 beta 1, choć akurat ta opcja może przysporzyć jeszcze więcej problemów, bo Apple dopiero zaczął testować to wydanie.

Jednym z powodów, dla których gigant z Cupertino zdecydował się na taki ruch, jest uniemożliwianie użytkownikom dokonywania „jailbreakingu”. Jest to metoda, którą wykorzystuje się do usuwania ograniczeń narzuconych przez Apple’a na urządzenia działające pod kontrolą jego oprogramowania. Takie działanie może i pozwala na większą swobodę, ale jednocześnie naraża urządzenie na złośliwe oprogramowanie i inne zagrożenia bezpieczeństwa, ponieważ jednym z kroków jest właśnie powrót do poprzedniej wersji systemu. Nic więc dziwnego, że Apple, tak dbający o te kwestie, chce to uniemożliwić. Chociaż na razie nie ma żadnych oznak, że takowe narzędzia dla iOS 18 już powstały, firma woli nie ryzykować.

Jeśli więc z jakiegoś powodu iOS 18.2 nie przypadł wam do gustu, pozostaje obniżenie wersji do iOS 17.7.2. Apple nie oferuje iOS 18 kilku wciąż wspieranym modelom, takim jak iPhone 8 czy iPhone X, dlatego na ich potrzeby wciąż aktualizuje poprzednią generację systemu. Do tego celu należy skorzystać z komputera. Mimo wszystko gigant wciąż zaleca użytkownikom korzystanie z iOS 18.2, zwłaszcza że to wydanie zawiera kilka istotnych ulepszeń. Co prawda te związane z Apple Inteligence Polski i UE nie dotyczą, ale wciąż pozostaje nowe narzędzie do sterowania aparatem, usprawnienia w Zdjęciach, Safari oraz możliwość zmiany domyślnych aplikacji do wysyłania wiadomości i połączeń.