Arc Battlemage B580 i B570 oficjalnie! Już wiemy, czym Intel chce zdobyć rynek gier

W przypadku Alchemist, czyli kart poprzedniej generacji, poziom kart 500 znajdował się w środku oferty Intela, a mocniejsze A770 i A750 znajdowały się wyżej. Schemat nazewnictwa kart, które Intel ogłasza dzisiaj, sugeruje coś podobnego: są to modele średniej klasy. Dla kogo zatem Battlemage?

Battlemage B580 i B570 – wszystko już jasne

Zacznę najpierw od cen. Jak podaje Intel, B580 to 250 USD, a B570 kosztuje zaledwie 220 dolarów. Czyli ok. 1000 i 900 zł. Obie wykorzystują gruntownie przeprojektowaną architekturę Xe 2 firmy Intel. Ta nowa konstrukcja oferuje znaczące ulepszenia wszędzie, od front-endu po jednostki shaderów i jednostki ray tracingu, mając na celu zwiększenie wydajności na rdzeń. Producent twierdzi, że każdy procesor Xe Core zapewnia 70-procentowy wzrost wydajności oraz 50-procentowy wzrost wydajności na wat. Wynika to z przejścia na technologię procesu N5 firmy TSMC w porównaniu do TSMC N6 w przypadku Alchemist w połączeniu ze zmianami architektonicznymi, ulepszeniami i poprawkami.

Xe 2 zapewnia znaczący wzrost (w stosunku do Xe1) w obszarach takich, jak wydajność, efekty ray tracingu oraz innych istotnych dla jakości grafiki aspektach. Battlemage korzysta z układu GPU BMG-G21, który jest używany zarówno w kartach graficznych Arc B580, jak i Arc B570. Ten procesor graficzny w swojej maksymalnej konfiguracji ma 20 rdzeni Xe, 20 jednostek ray tracingu i 160 silników XMX. Jest też 18 MB pamięci podręcznej L2 i 192-bitowy interfejs pamięci GDDR6. Ta konstrukcja jest w pełni odblokowana w B580, podczas gdy w B570 liczba rdzeni została zmniejszona o 10%.

Dzięki gruntownej przebudowie architektury, Intel zmniejszył liczbę rdzeni w B580 w porównaniu do poprzednich modeli. Tylko 20 rdzeni Xe to mniej niż 24 w A580 i znacznie mniej niż 32 rdzenie w A770. Rdzenie te korzystają nie tylko z tej przebudowy architektonicznej, ale także z dużo szybszych prędkości zegara. Taktowanie A580 wynosiło zaledwie 1700 MHz, a A770 2100 MHz, ale B580 ma taktowanie 2670 MHz. To aż o 57% więcej niż taktowanie A580 i o 27% więcej niż A770.

Z drugiej strony podsystem pamięci nie jest tak mocny. Zarówno A770, jak i A580 miały 256-bitową magistralę pamięci, ale w B580 została ona zredukowana do 192-bitowej. Intel w pewnym stopniu zrekompensował to szybszą pamięcią GDDR6 19 Gbps w porównaniu do 16 Gbps lub nawet 17,5 Gbps wcześniej, ale to nadal skutkuje mniejszą przepustowością pamięci: 456 GB/s w porównaniu do 512 GB/s w A580, co stanowi redukcję o 11%.

Korzyścią z wyboru 192-bit zamiast 256-bit jest to, że otwiera to bardziej rozsądne konfiguracje VRAM. Zamiast niezadowalającej 8 GB lub droższej 16 GB, Intel oferuje Battlemage z 12 GB, co powinno wystarczyć dla tej klasy kart graficznych. B580 ma również całkowitą moc znamionową płyty 190 W, która jest o 15 W wyższa od B570 i o 35 W niższa od A750. Jest to ta sama moc znamionowa, co Radeon RX 7600 XT od AMD, ale wyższa od GeForce RTX 4060 Ti . Karty będą wyposażone w pojedyncze 8-pinowe złącze PCIe, interfejs PCIe 4.0 x8, HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1 UHBR13.5.

B570 to wersja okrojona, z 10% redukcją konfiguracji rdzenia, co daje 18 rdzeni Xe. Prędkość zegara jest również o 6% niższa niż w B580, przy 2500 MHz. Tymczasem podsystem pamięci otrzymuje większe cięcie: interfejs jest zredukowany do 160 bitów, a to oznacza, że ​​Intel sparował go z 10 GB pamięci, co nadal jest lepsze niż 8 GB widoczne obecnie w tej warstwie. Całkowita przepustowość jest o 17% niższa niż w B580 przy 380 GB/s.

Jaka wydajność Battlemage?

Porównanie Alchemist i Battlemage, którego dokonuje Intel, to walka między A750 i B580. Pomimo nazwy “niższa kategoria”, Intel twierdzi, że B580 będzie średnio o 24% szybszy w próbie 47 gier, w tym niektórych tytułów z włączonym XeSS. Powinno to dać karcie przewagę nad najszybszym modelem Intela poprzedniej generacji, Arc A770, i to pomimo tego, że ma o 38% mniej rdzeni Xe. Połączenie korzyści architektonicznych i 27% wzrostu częstotliwości taktowania jest w stanie zrównoważyć redukcję liczby rdzeni i przepustowości pamięci. Większość tytułów pokazanych tutaj jest w stanie osiągnąć 60 FPS lub więcej przy użyciu ustawień 1440p Ultra.

Intel twierdzi również, że odnotował znaczące zyski w porównaniu ze starszymi produktami, w szczególności z pięcioletnią kartą GeForce GTX 1660 Super , która w październiku 2019 r. zadebiutowała w cenie 230 dolarów. W cenie 250 dolarów firma Intel sugeruje, że procesor B580 jest o 96% szybszy, a ponadto obsługuje przyspieszane sprzętowo śledzenie promieni i nowsze technologie skalowania, takie jak XeSS, wykorzystujące zaawansowaną ścieżkę XMX firmy Intel.

Jeśli chodzi o modele obecnej generacji, Intel twierdzi, że B580 jest o 10% szybszy niż GeForce RTX 4060 w grach 1440p Ultra. To dobrze koreluje z naszymi testami dla A750 i twierdzeniami Intela dotyczącymi tej części. Wzrost o 24% w stosunku do A750 i wzrost o 10% w stosunku do 4060 doprowadziłby do podobnego średniego wyniku na naszych wykresach wydajności 1440p, na poziomie AMD Radeon RX 7600 XT .

Pojawiły się plotki, że B580 będzie działać bardziej jak RTX 4060 Ti , ale nie są to pogłoski prawdziwe: według testów Intela B580 plasuje się między 4060 i 4060 Ti, choć bliżej mu do 4060. Pozostaje tylko czekać na testy praktyczne, które pokażą nam możliwości nowych układów Battlemage w praktyce.