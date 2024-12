Asus chciał dobrze, ale nie wyszło. Tylko zaszkodził sobie i użytkownikom

Asus wprowadził do swojego oprogramowania christmas.exe. Aplikacja odpowiada za wyświetlanie baneru przypominającego wieniec świąteczny. Jego pojawienie się wywołało panikę wśród posiadaczy urządzeń producenta, którzy pomyśleli, że zainfekowali system złośliwym oprogramowaniem.

Asus na święta – nie tędy droga

Christmas.exe w Menedżerze zadań i baner z motywem świątecznym, który zajmuje fragment ekranu w systemie Windows 11, to nie złośliwe oprogramowanie, ale nowa kampania promocyjna firmy Aus na niektórych komputerach. Podczas gdy pomysł z życzeniami Bożego Narodzenia dla wszystkich może być mily, jego wykonanie sprawiło, że wiele osób jest zirytowanych. Co gorsze – może on wyskoczyć podczas grania w gry, co w niektórych przypadkach powoduje wyrzucenie z rozgrywki do pulpitu.

Świąteczny baner ASUS-a zajmuje fragment ekranu. Jest tam świąteczny wieniec ze światełkami i czerwonym przyciskiem pośrodku. Widać też komunikat: “Naciśnij ESC, aby wyjść”. Jeśli przyjrzysz się uważnie, jest tam również przycisk spacji.

fot.: WindowsLatest

Christmas.exe to część oprogramowania ASUS Armoury Crate, które jest preinstalowane na niektórych komputerach marki. Jak zauważają użytkownicy, zaraz po włączeniu komputera Asus u dołu ekranu pojawia się czarny pasek z wieńcem świątecznym. Donoszą zresztą, że jest tak źle zaprojektowany, że wydaje się być częścią gry lub jakiegoś złośliwego oprogramowania.

Co pogarsza sytuację – aplikację można zamknąć jedynie za pomocą Menadżera Zadań. Można także wejść do Armoury Crate i tam wyłączyć go w Aura -> Efekty lub też wchodząc do BIOS-u i całkowicie zablokować AC. Albo możesz po prostu zignorować to wszystko, gdyż baner zniknie automatycznie po zakończeniu świąt. Aplikacja ma rozmiar zaledwie 106 kb. Jeśli więc nie przeszkadza w życiu codziennym – odczekaj. Po prostu.