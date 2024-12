Bezterminowe prawo jazdy odchodzi do lamusa. Będziesz musiał wymienić swoje, a w dodatku za to zapłacić

Bezterminowe prawa jazdy w Polsce wkrótce przejdą do historii. Nowe dostosowane do unijnych wymogów dokumenty mają okres ważności maksymalnie 15 lat (dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T). Po tym czasie będzie trzeba je wymienić na nowe. Dla kategorii zawodowych (C, C+E, D oraz D+E) czas ważności nowego prawa jazdy wynosi tylko 5 lat, a jego przedłużenie będzie uzależnione od lekarza oraz psychologa. Nowe wzory prawa jazdy obowiązują od 19 stycznia 2013 roku, a więc obowiązek wymiany dokumentu dotyczy kierowców, którzy otrzymali swoje uprawnienia przed tą datą.

Do tej grupy zaliczają się również posiadacze dokumentów bez terminu ważności (w rubryce 11 widnieje kreska zamiast daty ważności). Obowiązkowa wymiana rozpocznie się już w styczniu 2028 roku i potrwa do 2033 roku, ale nie jestem pewien czy warto z tym zwlekać do ostatniej możliwej chwili. Sęk w tym, że koszt wymiany obecnie oscylujący w okolicach 100 zł, może zostać podniesiony, ponieważ pozostawał zamrożony na tym samym poziomie od wielu lat. Ministerstwo Infrastruktury może sięgnąć nieco głębiej do kieszeni kierowców, ale planów ewentualnych podwyżek jeszcze nie znamy.

Spieszę uspokoić tych, którzy zastanawiają się czy wymiana dokumentu będzie się wiązać z koniecznością ponownego przechodzenia egzaminu teoretycznego i praktycznego – NIE. Po prostu składamy odpowiedni wniosek do urzędu, aktualną fotografię, kserokopię aktualnego prawa jazdy, pokazujemy dowód osobisty i potwierdzenie wpłaty. Wniosek można wypełnić w domu, bo jest dostępny nie tylko w urzędzie, ale również online. Po upłynięciu daty ważności nowego dokumentu (15 lat) procedurę powtarzamy. Jeśli macie prawo jazdy o ograniczonym terminie ważności (np. ze względów zdrowotnych) przy wymianie dokumentu będziecie potrzebować orzeczenia lekarskiego.