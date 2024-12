Home Tech To będzie kluczowy rok dla kilkunastu procent dorosłych Polaków. Czeka ich wymiana dowodu osobistego

Drodzy, pora zerknąć do portfela i sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego. Okazuje się, że w 2025 roku ten dokument będzie musiała wymienić na nowy dużo większa niż zwykle liczba dorosłych obywateli. Lepiej już teraz zaplanować sobie wizytę w urzędzie i nie zwlekać do ostatniego momentu, bo na samo wydanie nowego dokumentu możemy czekać przynajmniej miesiąc. Warto też pamiętać, że wszystkie dowody wydawane od marca 2019 roku to tzw. e-dowody, czyli dokumenty z dodatkową warstwą elektroniczną, a w 2021 roku dodano do nich drugą cechę biometryczną w postaci linii papilarnych. Wizyta w urzędzie w tym wypadku będzie koniecznością.