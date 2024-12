Wicepremier Gawkowski o kluczowej aktualizacji mObywatel. Co się zmieniło?

Okres świąteczny wzbudza w nas większą empatię, a szczególną uwagę przykładamy do potrzeb naszych dzieci. Chcemy dać im jak najpiękniejsze wspomnienia. Niestety nie wszystkim przyświecają takie intencje. Jeśli ktokolwiek natrafi w Internecie na niepokojące materiały, na których widać na przykład wykorzystywanie dziecka, powinien jak najszybciej je zgłosić. Ministerstwo Cyfryzacji zapewniło proste narzędzie do przesyłania takich zgłoszeń. Jest ono wbudowane w aplikację mObywatel, a dokładnie w usługę Bezpiecznie w sieci. Apelujemy, aby w razie konieczności nie wahać się i korzystać z tego rozwiązania – mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Nowość została wprowadzona do aplikacji mObywatel (wersja 4.45) już 8 listopada i jest obecnie dostępna dla telefonów z Androidem oraz iOS, a także tabletów z systemem iPadOS. Zgłoszenia zbierane za jej pośrednictwem trafiają do analizy przez zespół Dyżurnet.pl – to specjalna sekcja działająca pod auspicjami NASK, ale w razie potrzeby wszelkie niezbędne informacje będą też przekazywane służbom w Polsce i za granicą. Jak zapewniają eksperci Dyżurnet.pl, wszystkie zgłoszenia mają być traktowane tak samo poważnie, bez względu na to, czy zgłoszenie będzie anonimowe, czy nie.

Czytaj też: Bardzo ważna funkcja w aplikacji mObywatel. Namawiajcie wszystkich do jej używania, szczególnie teraz

Cała procedura dodawania zgłoszenia składa się z czterech prostych kroków, które podajemy poniżej: