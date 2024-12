Home Tech Bardzo ważna funkcja w aplikacji mObywatel. Namawiajcie wszystkich do jej używania, szczególnie teraz

To jest absolutny banał, ale trzeba go nieustannie wbijać do głowy – na nic najdoskonalsze zabezpieczenia, jeśli zawodzi człowiek. Dlatego bardzo się cieszę, że Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje aktywne kroki w walce z szeroko pojętą cyberprzestępczością. Poza aspektem edukacyjnym, ważna jest też sama dostępność łatwych metod na zgłaszanie podejrzanych witryn, nielegalnych treści, wiadomości SMS oraz numerów telefonów. I tu wchodzi na scenę stosunkowo świeża funkcja w aplikacji mObywatel uruchomiona w ramach kampanii o nazwie Bezpiecznie w sieci.