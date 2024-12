ING zwiększa limity w przelewach BLIK. Znów poczujesz pełnię radości z rytuału płacenia

Jak informuje serwis Cashless.pl, dotychczasowy limit płatności BLIK na telefon lub na prośbę innego użytkownika wynosił 500 zł. Jednego dnia można było zlecić maksymalnie dwie operacje tego typu, bo limit transakcyjny na takie działania wynosił 1000 zł. Wychodzi na to, że takie ograniczenia dawały się mocno we znaki klientom, więc ING zdecydowało się podwoić te kwoty. Mamy więc teraz 1000 zł dla pojedynczego przelewu BLIK i dzienny limit transakcji na poziomie 2000 zł. Co ważne, wprowadzone zmiany dotyczą zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

ING wprowadza również zmiany w aplikacji Moje ING dla osób, które mają BLIK i konto w banku, który oferuje usługę “Prośba o przelew BLIK”. Dotychczas można było wysłać jednorazową prośbę o przesłanie maksymalnie 500 zł. Po zmianach limit wzrasta do poziomu 1000 zł. W ciągu dnia można wysłać do 30 takich zleceń, ale łączna kwota nadal nie może przekroczyć progu tysiąca złotych. Wspomniane limity można ustawiać samodzielnie w aplikacji Moje ING. Domyślnie limity pozostają na dotychczasowym poziomie, ale klient może teraz dostosować ich poziom do własnych preferencji (wykorzystać zwiększone limity lub je zmniejszyć). Znajdziemy je w ustawieniach aplikacji.

O rekordowej popularności BLIK-a chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy wspomnieć, że według danych samego operatora, czyli Polskiego Standardu Płatności: w zaledwie sześć miesięcy użytkownicy systemu zrealizowali za jego pomocą przeszło 1,1 mld operacji, czyli o 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W najlepszym dniu pierwszego półrocza 2024 roku z BLIK-iem wykonano ponad 10 mln operacji. W ostatnim czasie na tę funkcję otworzył się nawet słynny Revolut, o czym piszemy szerzej pod powyższym linkiem.