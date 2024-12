Zamontowali na ciężarówce broń rodem z przyszłości. Chiny są już w erze sci-fi

Chiny postawiły na Metal Storm. To technologiczna rewolucja w zakresie systemów obronnych

Chiny zaprezentowały mobilny system elektromagnetycznej broni Metal Storm, który został zaprojektowany do zwalczania nowoczesnych zagrożeń powietrznych, takich jak drony FPV (First-Person View), pociski manewrujące i przeciwpancerne pociski kierowane (ATGM). Najważniejsza jest forma tego systemu, bo choć wystrzeliwuje pociski, jak każde działo, to nie robi użytku z żadnej formy mieszanki wybuchowej. Zalicza się bowiem do grona broni elektromagnetyczne, a więc systemów pokroju railgunów oraz coilgunów, które to wykorzystują siły elektromagnetyczne do napędzania pocisków z niesamowitą prędkością, eliminując tym samym konieczność stosowania tradycyjnych chemicznych materiałów pędnych.

Czytaj też: Chiny pracowały nad tym ponad 10 lat. Teraz chcą zmienić świat na lepsze

Działo PLUM

Przykładowo railguny generują pola magnetyczne za pomocą ogromnych prądów elektrycznych, przyspieszając pociski wzdłuż przewodzących szyn obecnych w lufie. Taki mechanizm działania pozwala osiągnąć prędkości wylotowe znacznie przekraczające możliwości konwencjonalnej broni, co z kolei czyni ten typ uzbrojenia idealnym do przechwytywania szybko poruszających się lub wyjątkowo trwałych celów. Gdyby tego było mało, brak wybuchowych materiałów pędnych w takich systemach nie tylko zmniejsza problemy logistyczne, ale także zwiększa bezpieczeństwo na polu walki.

Dzięki wyjątkowej precyzji i sile rażenia działa elektromagnetyczne doskonale sprawdzają się w neutralizowaniu zagrożeń takich jak roje dronów czy pociski ponaddźwiękowe. Dziś możemy tym samym powiedzieć, że chiński system Metal Storm odzwierciedla globalny trend w kierunku zaawansowanych i ekonomicznych rozwiązań obronnych. Bezzałogowce latające są bowiem zwyczajnie zbyt tanie, aby wykorzystywanie typowych systemów przeciwlotniczych przeciwko nim miało jakikolwiek sens.

Czytaj też: Co się dzieje w Lop Nur? Zdjęcia satelitarne zdradziły, nad czym pracują Chiny

Oczywiście słanie pocisków z wysoką prędkością na cele lotnicze wymaga solidnej platformy, a jako że w dzisiejszych czasach mobilność to podstawa skutecznej armii, Chiny zamontowały swoje elektromagnetyczne działo na ciężarówce 6×6. Podczas gdy działo gwarantuje efektywność kosztową oraz wysoką precyzję i prędkość, ciężarówka zapewnia bezproblemowe użycie systemu Metal Storm w różnych terenach oraz scenariuszach bojowych. Zresztą sama chińska inwestycja w elektromagnetyczną technologię obronną odzwierciedla szerszy globalny wyścig o opanowanie tej rewolucyjnej broni, bo dążą do tego również Stany Zjednoczone, Rosja, Izrael, Niemcy oraz Francja.

Czytaj też: 130 metrów innowacji. Chiny stworzyły pierwszy taki statek na świecie i już budują kolejne trzy

Rozmieszczenie broni elektromagnetycznych, takich jak Metal Storm, rodzi kluczowe pytania o ewolucję współczesnej wojny. Systemy te mogą zdefiniować na nowo charakter konfliktów zbrojnych, oferując szybkie, precyzyjne i ekonomiczne reakcje na nowe zagrożenia. W wojnie asymetrycznej, gdzie drony i pociski manewrujące odgrywają coraz większą rolę, działa elektromagnetyczne ewidentnie wpłyną na skuteczność tych coraz powszechniejszych form uzbrojenia.