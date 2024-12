Chiński pociąg unosi się nad torami. Może rozpędzić się do 1000 km/h i wzbudza zazdrość Elona Muska

Warto w tym kontekście wspomnieć o Hyperloop, czyli środku transportu, o którym wielokrotnie mówił Elon Musk. Jego zdaniem odpowiednio zaprojektowane kapsuły mogłyby przemieszczać się z prędkością około 1200 kilometrów na godzinę, zapewniając szybki, bezpieczny i tani środek transportu.

Z biegiem lat początkowe zainteresowanie technologią Hyperloop zdecydowanie spadło. I nawet jeśli nie możemy mówić o jej całkowitej śmierci, to bez wątpienia wizja podróżowania w ten sposób nieco się oddaliła. Z pomocą mogą przyjść Chińczycy, którzy postawili na koncepcję nieco przypominającą tę zza oceanu.

Jak sugerują, tamtejsza kolej magnetyczna może rozpędzać się do nawet 1000 kilometrów na godzinę. W takich okolicznościach lewitujące pociągi – unoszące się nad torami za sprawą odpychania magnesów – mogłyby przynajmniej częściowo zrewolucjonizować sektor transportowy. Niedawno w Państwie Środka dodatkowo wdrożono technologię 5G w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji i wydajności.

Chińskie pociągi działające w ramach koncepcji kolei magnetycznej będą wyposażone w łączność z wykorzystaniem technologii 5G

Prowadzi to bowiem do sytuacji, w której pasażerowie jadący takimi lewitującymi pociągami będą mogli prowadzić streamy na żywo czy grać w gry w trybie multiplayer w czasie jazdy z prędkością bliską prędkości dźwięku. Przystawkę do dania głównego Chińczycy mają już teraz, ponieważ tamtejsza kolej dużych prędkości zapewnia możliwość podróżowania z prędkością rzędu 350 km/h, oferując w tym czasie łączność 5G.

Jak nietrudno się domyślić, gdy mówimy o prędkościach niemal trzykrotnie wyższych, to utrzymywanie komunikacji między telefonami a stacjami bazowymi staje się zdecydowanie trudniejsze. Dotychczasowe ograniczenia w tym zakresie najprawdopodobniej zostaną zwalczone dzięki instalacji stacji bazowej poprzez ułożenie dwóch równoległych kabli wzdłuż wewnętrznej ściany rury, przez którą przemieszcza się pociąg.

Takie kable zostaną następnie oddelegowane do emitowania sygnałów elektromagnetycznych. Tym sposobem podróżni zyskają możliwość bezproblemowego korzystania z internetu w czasie jazdy. Na podstawie symulacji inżynierowie stwierdzili, iż takie podejście do tematu zapewnia stabilną komunikację w standardzie 5G podczas transmisji danych.