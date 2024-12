Musk chce mieć własną pocztę. Powstanie konkurencja dla Gmaila?

Gmail to niezwykle popularna poczta, z której korzystają zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Czy można stworzyć dla niej prawdziwą konkurencję? Cóż, Elon Musk już nieraz udowodnił, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Toteż kto wie, może wkrótce ruszy mail powiązany z platformą X?

Poczta od Muska, czyli X Mail

Musk opublikował krótką wiadomość na X – była to odpowiedź na komentarz jednego użytkownika, który napisał, że chciałby mieć adres e-mail dostępny ze zwykłej skrzynki odbiorczej wiadomości tekstowych i streszczałby irytujący i chaotyczny bałagan w wątkach/formatowaniu. Zauważył on również, że mógłby być to uniwersalny system obsługi, kompatybilny z serwisem, więc nie trzeba pobierać nowej aplikacji, wpisywać kontaktu ani łączyć się z kimkolwiek.

Elon Musk odpowiedział krótko: “Dokładnie to zamierzamy zrobić”. Wygląda zatem, że potwierdza plany dotyczące stworzenia poczty e-mail z prostą obsługą, która będzie korzystać z wiadomości tekstowych przychodzących w stylu wiadomości bezpośrednich. W tym samym czasie inny użytkownik skomentował , że “X Mail byłby fajny”, a Musk odpowiedział kolejnym niejasnym postem: “Tak. Na liście rzeczy do zrobienia”.

Czytaj też: Tesla Model Q. Tania nowość od Elona Muska ma zawalczyć z chińskimi elektrykami

Ale póki co to wszystko, co wiemy o potencjalnym rywalu Muska dla Gmaila. Nie ma jeszcze daty premiery usługi “X Mail” i nie wiemy, jak ważny jest ten projekt dla Muska. Ale jeśli jego ogłoszenia są jakimkolwiek wskaźnikiem, należy się spodziewać, że między ogłoszeniem a faktyczną dostępnością produktu upłynie dużo czasu.

Warto zauważyć, że usługa “X Mail” byłaby potencjalną kopalnią danych dla Muska, które mogłyby zostać przekazane do Grok, generatywnego chatbota SI rozwijanego przez xAI. Jeśli to jego długoterminowy plan, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby znalazło się to wysoko na liście jego priorytetów.