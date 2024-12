Tesla Model Q. Tania nowość od Elona Muska ma zawalczyć z chińskimi elektrykami

Pomysł na tanią Teslę powrócił… i rzekomo jest bliski realizacji

O nowej, mniejszej i tańszej Tesli niż Model 3, mówiło się już od długiego czasu. Elon Musk od dawna planował stworzyć samochód dla mas, o którym do tej pory roboczo mówiło się Model 2, jednak jakiś czas temu ten plan porzucono, a Tesla skupiła się na stworzeniu nowej platformy, która pozwoli na stworzenie bardziej przystępnych cenowo pojazdów — i z tego właśnie względu firma ze spokojem zapowiadała, że tempo wzrostu firmy w 2024 roku może być niższe.

Źródło: Tesla

Teraz jednak temat powrócił, lecz już nie jako Model 2, a Model Q — chociaż to nadal nie jest potwierdzone nazewnictwo. Wprowadzenie tańszego samochodu ma sprawić, żeby w dłuższej perspektywie słupki Tesli znowu zaczęły rosnąć, a także żeby Tesla stała się realnym rywalem dla takich samochodów jak BYD Dolphin czy Volkswagen ID.3. Cena ma nie przekraczać bariery 30 tysięcy dolarów amerykańskich, chociaż może to obejmować dotacje w USA — bez ulgi podatkowej IRA za samochód przyjdzie zapłacić 37 499 USD. A to nadal niezły wynik.

Tesla Model Q — co wiemy o nowym samochodzie Muska?

Z raportu Globalchinaev wynika, że Tesla ogłosiła nowy samochód podczas rozmów z Deutsche Bank. Zgodnie z tymi informacjami, Model Q będzie o 15% mniejszy i 30% lżejszy od Modelu 3, wprowadzając do oferty Tesli bardziej kompaktowy samochód. Jednocześnie firma koncentruje się na projektach związanych z Robotaxi oraz pełną autonomią jazdy, co sugeruje, że pojazd będzie maksymalnie uproszczony pod względem konstrukcji.

Źródło: Tesla Źródło: Tesla

Elon Musk, co potwierdził niedawno podczas pierwszej prezentacji Robotaxi i Robovana, stawia bardzo na autonomię i w tym upatruje przyszłość — nie tylko motoryzacji, ale po prostu przyszłość. Mimo wszystko, Model Q na początku ma zostać wyposażony w kierownicę i pedały, jednak jego projekt zakłada pełną gotowość do autonomicznej jazdy.

Źródło: Tine24Rusc

O samochodzie na ten moment wiele więcej nie wiemy. Wstępne rendery Modelu Q możecie zobaczyć wyżej — i wygląda naprawdę dobrze, wpisując się w całą linię pojazdów Tesli. Bardziej kompaktowa Tesla do miasta za jakieś 120 tysięcy złotych faktycznie brzmi kusząco, więc co do tego, czy jest to dobry ruch, wątpliwości raczej nie ma. Można jedynie zapytać: dlaczego dopiero teraz?

Źródło: Teslarati