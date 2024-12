Home Tech Tesla szykuje świąteczną niespodziankę. Oto co otrzymają kierowcy

Tesla szykuje świąteczną niespodziankę. Oto co otrzymają kierowcy

Pewnie trudno w to uwierzyć, ale Tesla nie doczekała się do tej pory swojej własnej aplikacji na Apple Watch. Tymczasem od dawna z takiej mogą korzystać już chociażby posiadacze aut marki BMW, a niedawno podobnego udogodnienia doczekał się również Mercedes. Wiele wskazuje na to, że do kierowców trafi już wkrótce długo wyczekiwana nowość, która być może sprowokuje niektórych posiadaczy elektrycznych pojazdów ze znaczkiem Tesla do pofatygowania się do salonu Apple i nabycia tam inteligentnego zegarka. Informację o długo oczekiwanej premierze potwierdza sam producent. Co już wiemy o aplikacji na obecnym etapie?