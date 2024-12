Desktop, który nie hałasuje? Już za niedługo…

W tej chwili nie ma żadnego komputera bez wentylatora, który mógłby bez problemu obsługiwać procesor o mocy 65 W. Być może taki pojawi się na rynku już w przyszłym roku, ponieważ trwają bardzo zaawansowane prace nad jego stworzeniem. Jak zostanie rozwiązany problem wentylacji?

Desktop bezwentylatorowy z mocą do działania

Plotki głoszą, że nadchodzący gotowy komputer stacjonarny będzie wyposażony w procesor AMD o mocy 65 W, ale nie będzie mieć wentylatora na radiatorze. Jest on technicznie zależny od pasywnego chłodzenia, które obejmuje aluminiowe radiatory i miedziane rurki cieplne do rozpraszania ciepła. Pomysł komputera bez wentylatora to nie nowość, ale nie ma pełnoprawnych desktopów tego typu. Dzieje się tak, ponieważ wydajne procesory i procesory graficzne nie mogą pracować bez wentylatorów, które cały czas wyrzucają nagrzane powietrze na blok radiatora przymocowanego do układów.

Radiatory są zwykle znacznie większe niż zwykłe chłodnice powietrza, a temperatury są wyższe w porównaniu do rozwiązań stosowanych w zwykłych komputerach. Nienazwany producent komputerów PC podejmuje śmiały krok w kierunku zbudowania pierwszego komputera stacjonarnego z mocnym procesorem 65 W marki Ryzen i bez wentylatora. Ma się to przełożyć na jego bezgłośną pracę.

Serwis FanlessTech informuje, że prawdopodobnie jest to jeden z procesorów Ryzen 8000G, ponieważ procesory Ryzen 9000 zostały już odblokowane do używania do 105 W dzięki ostatnim aktualizacjom BIOS-u. Ponadto procesory Ryzen 9000 nie będą prawdopodobnie działać z pasywnym rozwiązaniem chłodzenia, ponieważ są one przeznaczone specjalnie do zadań obliczeniowych o wysokiej wydajności.

Patrząc na gotowe komputery bez wentylatorów, widzimy, że większość mini-komputerów jest zazwyczaj oparta na procesorach Intel klasy podstawowej, wyposażonych w maksymalnie cztery rdzenie i bardzo niskie prędkości taktowania. Większość z nich nie pochodzi od głównych marek, co sprawia, że ​​nadchodzący bezwentylatorowy komputer PC oparty na procesorze Ryzen jest wyjątkowym systemem stacjonarnym.

Nie podano zbyt wielu informacji na temat specyfikacji, cen i dostępności tego komputera, ale niektóre z kluczowych informacji powinny zostać opublikowane za kilka dni.